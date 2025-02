OM- ASSE : Une inquiétude pour les Verts de Horneland ?

La Fédération Française de Football a communiqué les désignations arbitrales pour la 22ème journée de la saison 2024/2025 de Ligue 1. Pour officier lors de la rencontre entre l'Olympique de Marseille (2ème) et l’ASSE (16ème), la fédération a désigné Abdelatif Kherradji, arbitre de 39 ans qui a été promu en Fédéral 1 par la commission nationale des arbitres lors de la dernière évaluation la saison passée.

Un arbitre porte-bonheur pour l'AS Saint-Étienne !

L’arbitre de 39 ans a découvert l’élite du football français cet été, le 24 août dernier précisément lors d'une rencontre entre Lille et Angers. En effet, jusqu'alors, Abdelatif Kherradji arbitrait en Ligue 2 et c'est là-bas qu'il a pu faire la connaissance de l'ASSE. Ainsi, durant leurs deux saisons en Ligue 2, les stéphanois ont été arbitré à six reprises par l'arbitre de 38 ans. Le bilan est positif avec 4 victoires et 2 défaites.

Cette saison, Abdelatif Kherradji a déjà retrouvé les Verts, en début de saison lors du déplacement à Nantes qui s'était soldé par un match nul 2-2. Un pénalty avait été sifflé en faveur de l'ASSE (et converti par Sissoko) et un carton rouge distribué à l'encontre de Marcus Coco en toute fin de match.

Abdelatif Kherradji a également déjà arbitré l'Olympique de Marseille, il y a quelques semaines à Rennes. Les hommes de Roberto De Zerbi s'étaient imposés (1-2). Un pénalty avait été sifflé en faveur de Rennes mais avait été arrêté par Rulli.

Cette saison, Abdelatif Kherradji a officié lors de 10 rencontres de Ligue 1 : Lille/Angers (2-0) ; Auxerre/Monaco (0-3) ; Nantes/ASSE (2-2) ; Le Havre/Lyon (0-4) ; Monaco/Angers (0-1) ; Reims/Lens (0-2) ; Le Havre/Strasbourg (0-3) ; Rennes/Marseille (1-2) ; Lens/Angers (1-0) ; Monaco/Auxerre (4-2). Au total, il a distribué 32 cartons jaunes soit une moyenne de 3,2 par match et 1 carton rouge, sifflant également 3 pénaltys.. Ce dernier a également arbitré quatre rencontres de Ligue 2 et trois coupes de France.

L’ASSE et Abdelatif Kherradji en chiffres (7 matchs)

Historique :

Bastia/ASSE (Ligue 2, saison 22/23) : 2-0

Laval/ASSE (Ligue 2, saison 22/23) : 2-1

ASSE/Valenciennes (Ligue 2, saison 22/23) : 2-0

Caen/ASSE (Ligue 2, saison 23/24) : 1-2

ASSE/Bastia (Ligue 2, saison 23/24) : 3-2

ASSE/Concarneau (Ligue 2, saison 23/24) : 1-0

Nantes/ASSE (Ligue 1, saison 24/25) : 2-2

Statistiques