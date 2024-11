Les Verts ont été défaits (0-1) à l'occasion du 125ème Derby qui se jouait hier soir au Groupama Stadium. Si les hommes d'Oliver Dall'Oglio ont offert une prestation intéressante, seule la victoire reste belle dans un Derby. Voici les notes données aux joueurs et au coach de l'ASSE par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gauthier Larsonneur (6) : Un match solide de Gauthier Larsonneur, qui a su retarder l’échéance pendant de nombreuses minutes en première mi-temps. Il ne peut malheureusement rien faire sur le but lyonnais. Cependant, on pourrait lui reprocher une erreur technique sur le second but de Lyon, qui a finalement été invalidé par la VAR. Larsonneur sait se mobiliser dans les grandes rencontres et élever son niveau de jeu. On espère qu’il saura maintenir cette constance à chaque match.

Léo Pétrot (6) : Léo Pétrot a livré une prestation solide. Bien qu’il soit le latéral le moins technique, c’est lui qui a rendu la copie la plus satisfaisante : accrocheur, agressif, propre dans ses interventions. Il a bien contribué à animer le flanc gauche, même si son apport offensif est resté limité. Avec le retour de Cornud après blessure, Pétrot demeure néanmoins une option crédible en tant qu’arrière gauche.

Yvann Maçon (4) : Yvann Maçon n’a pas livré sa meilleure prestation de la saison, loin de là. Face à un Fofana en grande forme, il a vécu une soirée difficile. Maçon a tenté d’apporter un soutien offensif, mais sa performance reste globalement décevante.

Dylan Batubinsika (5) : Batubinsika a réalisé un match correct, sans plus. Positionné en défense centrale du côté de Maçon, qui peinait face à Fofana, il a lui aussi été mis en difficulté par le surnombre des attaquants lyonnais.

Mickaël Nadé (6) : Très grosse prestation de Mickaël Nadé, solide et présent physiquement. Le jeune stéphanois était en mode Derby et a su s’imposer face à une attaque lyonnaise vieillissante mais toujours talentueuse. Seule ombre au tableau : un genou bloqué dans la pelouse du Groupama Stadium en fin de match. Espérons que l’IRM ne révélera pas de lésion ligamentaire.

Pierre Ekwah (5) : Ekwah a livré une prestation sérieuse, sans toutefois rayonner comme contre Strasbourg. Davantage acculé par la défense lyonnaise, il a tantôt soutenu le milieu de terrain, tantôt épaulé la défense centrale. Il reste néanmoins un élément clé du système d’Olivier Dall’Oglio.

Louis Mouton (4) : Louis Mouton n’était pas dans son meilleur soir. Habituellement loué pour sa vision de jeu et sa qualité technique, il a été constamment sous pression et n’a pas réussi à produire une prestation de haut niveau.

Augustine Boakye (4) : Match difficile pour l’ailier droit de l’ASSE, encore très brouillon. Boakye peine à montrer en Ligue 1 les qualités qui l’avaient révélé en Autriche. Bien que le niveau soit plus élevé, on attend davantage de créativité de sa part. À noter une frappe captée sans difficulté par Peri en première mi-temps et un manque de lucidité sur une contre-attaque où il oublie de servir Davitashvili.

Lucas Stassin (4) : L’apprentissage de la Ligue 1 est compliqué pour Lucas Stassin. Le buteur belge a eu peu d’occasions d’exister, hormis une tête frôlant le poteau en première mi-temps. Malgré ses efforts, il a du mal à se retrouver en position de frapper au but, manquant de puissance et courant souvent dans le vide. Pourtant, son potentiel est évident, et l'on espère que les buts arriveront bientôt.

Zuriko Davitashvili (6) : Le Géorgien a encore été intenable sur le côté gauche, mettant en difficulté ses vis-à-vis lyonnais. Auteur de quelques frappes sans réel danger, il a été le métronome de l’ASSE sur coup de pied arrêté. Son talent est indéniable et, s’il continue sur cette lancée, il pourrait bien être l’un des meilleurs joueurs du championnat en fin de saison.

Joueur du match :

Benjamin Bouchouari (6) : Revenu avec humilité, Benjamin Bouchouari est clairement devenu un pilier du milieu de terrain depuis qu’Olivier Dall’Oglio l’a titularisé à la place de Moueffek et Amougou. Le jeune Marocain illumine le jeu par sa vision, sa technique et son agressivité bien dosée. S’il poursuit de la sorte, il pourrait devenir un élément incontournable du onze stéphanois.

L'entraîneur de l'ASSE

Olivier Dall'Oglio (5) : L'entraîneur stéphanois a aligné un onze attendu, misant sur des automatismes bien rodés. Il a préféré Lucas Stassin à Ibrahim Sissoko, un choix défendable, entre la mobilité du Belge et la puissance du Malien, favorisant ainsi un jeu de transition. Stassin a donc été installé en pointe dans le onze de départ. Autre décision marquante : la titularisation de Bouchouari et Mouton au milieu de terrain, reléguant Moueffek, pourtant enfant du club et porteur des valeurs de l’AS Saint-Étienne, sur le banc pour ce 125e Derby.

On pourra cependant reprocher à Olivier Dall'Oglio une communication maladroite après la défaite. S'incliner avec les honneurs au Groupama Stadium demande malgré tout un visage déterminé et une attitude plus combative. Or, en interview d'après-match, il est apparu tout sourire, presque satisfait de la prestation de ses joueurs. Contrairement à ce qu'il laisse entendre, l’entraîneur stéphanois n'a peut-être pas encore saisi l'antagonisme historique qui oppose les deux clubs.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33% des rencontres de la saison.