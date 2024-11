Après la défaite de l'ASSE dans le Derby (0-1), plusieurs joueurs sont venus s'exprimer en zone mixte. C'est le cas de plusieurs joueurs des Verts qui ont tenté, malgré la déception et la frustration, de tirer des enseignements positifs de cette rencontre.

"L'ASSE est une équipe compliquée à jouer"

Léo Pétrot (défenseur de l'ASSE) sur les progrès de l'équipe : « Je pense qu'on est une équipe qui est compliquée à jouer, on l'a vu notamment sur les deux derniers matchs, quand on arrive à être solide défensivement comme ça. Et après, on arrive aussi à bien se projeter, même si je pense qu'on a encore un petit point à s'améliorer là-dessus. Je pense que dans nos transitions, on peut arriver à mieux les gérer. Mais on voit aussi qu'on arrive à se créer des situations, que ce soit contre Strasbourg et ce soir aussi. Donc, c'est les points positifs. »

« On est déçu de ne pas prendre deux points ce soir. On aurait aimé en prendre un, voire plus. Mais voilà, on va continuer à garder ce qui a été bien. Forcément, il y a des choses aussi à améliorer. Mais on voit qu'on est en train de progresser et on est sur la bonne voie. Donc, il va falloir continuer à pousser dans ce sens-là. »

"Nous devons êtres plus sûrs de nous, avoir plus de respect pour nous"

Dylan Batubinsika (défenseur de l'ASSE) : « Il va falloir regarder déjà l'état d'esprit parce qu'il a été très bon. Tout le monde était dans le rouge à la fin du match parce qu'il avait tellement donné que voilà. Aussi la qualité de jeu en deuxième mi-temps, car on s'est créé beaucoup de situations. Et surtout être plus sûrs de nous, avoir plus de respect pour nous parce qu'on a les qualités pour embêter plus d'une équipe dans ce championnat. »

« Je pense qu'on est sur la bonne dynamique. Il faut continuer comme ça, il faut continuer à progresser. Il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. Et je pense qu'avec encore du travail, on va être meilleurs de semaine en semaine. »