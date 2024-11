Après la défaite de l'ASSE dans le Derby (0-1), Olivier Dall'Oglio et plusieurs joueurs se sont exprimés face aux médias. L'occasion pour le coach et les Verts de déjà se projeter sur le prochain match face à un adversaire direct pour le maintien, et ce alors qu'une trêve internationale se tient entre temps.

"On a vraiment besoin d'avoir un vrai groupe avec le maximum de joueurs"

Olivier Dall'Oglio (coach de l'ASSE) : « Il y a des choses intéressantes. Derrière, c'est un peu plus solide. Au milieu de terrain, il y a un peu plus aussi de fluidité. Mais c'est l'équipe du moment. Je pense qu'il y a d'autres joueurs qui sont moins en forme en ce moment, mais qui vont venir. On a vraiment besoin d'avoir un groupe au complet. Les garçons qui rentrent sont déterminants, à chaque fois que je vous le dis, c'est clair. On a besoin d'avoir un vrai groupe. Il faut récupérer le maximum de joueurs. C'est essentiel pour la suite du championnat. Parce que là, il va falloir prendre des points contre des équipes peut-être qui sont moins huppées avec moins d'individualités. »

"C'est un match très important et décisif pour cette première partie de saison"

Dylan Batubinsika (défenseur de l'ASSE) sur la réception de Montpellier : « C'est notre championnat, on peut dire. C'est avec ce genre d'équipes qu'on va se battre pour le maintien avant tout. Donc c'est un match très important et assez décisif pour cette première partie de championnat. Après, ce ne sera pas une fin en soi après le match, peu importe ce qui se passe. Mais en tout cas, on sait que c'est un match très important pour nous et qu’il faut gagner. »

« On avait un peu peur, je pense, un peu d'appréhension de la Ligue 1. Maintenant, on y est. Je pense qu'on a le niveau pour y rester. Maintenant, c'est à nous d'aller de l'avant, de travailler encore, continuer de travailler et essayer de confirmer ce qu'on a pu faire jusqu’à présent. »

Léo Pétrot (défenseur de l'ASSE) : « On sait que les autres équipes tournent aussi. Nous, on se concentre sur nous. Le principal, c'est nous, c'est comment on joue, ce qu'on a amélioré. Et comme je l'ai dit, on continue de construire ce qu'on est en train de mettre en place. »