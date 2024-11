Alors que le 125e derby entre l’ASSE et l’OL approche, Sidney Govou et Patrick Guillou livrent, dans Le Progrès, leurs impressions sur cette rivalité historique, ancrée dans les valeurs et l’identité de chaque club. Bien que chacun défende les couleurs de son équipe, on sent de la retenue dans les propos... Le Derby s'aseptiserait-il ? Extraits.

Sidney Govou, ancien attaquant de l’OL, avoue sans détour que le derby lui a manqué durant les deux années où l'ASSE évoluait en Ligue 2 : « J’ai été l’un de ceux qui n’ont pas vu la descente de Sainté comme une bonne chose, parce que justement, il manquait le derby. » Une déclaration qui montre bien l’impact que ce match a non seulement pour les joueurs, mais aussi pour les supporters de chaque camp.

Un Derby qui s'aseptise

Patrick Guillou, ancien défenseur des Verts, déplore quant à lui la disparition des « punchlines » légendaires de Jean-Michel Aulas et de Roland Romeyer, qui insufflaient au derby un esprit piquant, quasi théâtral. « Le derby s’est malheureusement aseptisé », regrette Guillou. Il s'interroge même sur la capacité des nouveaux propriétaires à saisir l'ampleur de ce match pour les Stéphanois. Le Canadien Larry Tanenbaum ou l'Américain John Textor, respectivement propriétaires de l’ASSE et de l'OL, comprendront-t-ils que pour de nombreux supporters, ce match est bien plus qu'une simple date au calendrier ?

Dans cette opposition entre les deux clubs voisins, le rôle des anciens du club est forcément important, comme le souligne Govou : « J’espère que les joueurs vont prendre conscience de ce que c’est. Ils connaissent moins l’histoire des clubs, mais il y a encore du monde dans le staff et dans l’équipe qui vont leur faire prendre conscience de ce que ça représente. » Il cite notamment des figures comme Lacazette, Tolisso, et Vercoutre, qui seront les témoins privilégiés de l’esprit du derby dans le vestiaire lyonnais.

Le talent lyonnais face à la solidarité stéphanoise

Govou ne manque pas non plus de remarquer une certaine dynamique chez les Verts, notamment en l'absence d'Abdelhamid, un défenseur central stéphanois souvent critiqué cette saison. « Je remarque que Sainté a gagné des matchs quand Abdelhamid ne jouait pas, ça leur a apporté une nouvelle stabilité », glisse-t-il. L'ex-attaquant de l'OL insiste sur un problème que les supporters des Verts connaissent bien, mais qui ne devrait pas en être un demain au moment du coup d'envoi. Il y a en effet une forte probabilité que Nadé et Batubinsika forment la charnière centrale stéphanoise.

Sur le terrain, Patrick Guillou voit l'OL comme légèrement favori, grâce à sa « qualité technique » et à « la dynamique des dernières saisons ». Toutefois, il estime que la motivation d’une équipe stéphanoise solidaire pourrait faire la différence. Il rappelle même que personne n'aurait imaginé la victoire des Verts lors du 100e derby, preuve que tout reste possible. « La petite chance pour l’ASSE est que le derby vient après un match de Ligue Europa. Il peut y avoir un peu de fatigue », note-t-il, avec optimisme... Tout le Peuple vert est prêt à signer des deux mains !