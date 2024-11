En plus de sa présence en conférence de presse, Léo Petrot s'est livré pour Activ Radio avant le derby ASSE-OL. Extraits.

"Forcément, il y a beaucoup d'excitation. C'est le 1er derby pour moi, en pro, donc j'ai hâte, mais je ne suis pas le seul dans le groupe. On a fait une bonne semaine, elle est plus longue que d'habitude, car on joue dimanche soir, mais ça ne change pas grand chose. On se prépare aussi mentalement parce qu'on sait ce qui nous attend. Jusqu'ici, on n'a pas trop parlé du derby, mais plus les heures vont passer, plus le sujet va être abordé. Avec les joueurs formés au club, on va mettre au parfum les nouveaux, ceux qui viennent de l'étranger ou qui sont arrivés cette saison.

"Gagner un derby, le 1er au Groupama Stadium en plus, ce serait historique"

"Clairement. J'ai conscience d'avoir la chance de réaliser le rêve de n'importe quel Stéphanois. Porter le maillot vert. Avec ce parcours : petit, j'allais au stade, je regardais les matchs. Ensuite, à l'adolescence, j'ai intégré le club. Le centre de formation déjà, c'était un petit rêve pour moi. Et là, aujourd'hui, il y a le grand rêve : jouer en professionnel à l'ASSE, en Ligue 1 et s'apprêter à disputer un derby. C'est un accomplissement. Porter ce maillot, quand on l'aime, c'est beau. Avec le groupe, on a connu la montée la saison dernière. Gagner un derby, le 1er au Groupama Stadium en plus, ce serait historique. Le rêve ultime en quelque sorte (sourire)".