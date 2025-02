Le football pourrait connaître de profonds bouleversements dès juillet 2025. L’IFAB, en collaboration avec la FIFA, se réunit ce week-end à Belfast pour discuter de nouvelles règles qui pourraient transformer le jeu.

La « loi Wenger » : un hors-jeu revisité

L’une des propositions phares concerne l’évolution de la règle du hors-jeu. Inspirée par Arsène Wenger, cette modification consisterait à ne siffler hors-jeu qu’à partir du moment où l’attaquant est intégralement derrière le dernier défenseur. L’objectif est d’encourager un jeu plus offensif et de réduire les décisions litigieuses sur des positions millimétrées.

Plus de transparence dans l’arbitrage en football

Autre avancée majeure : la communication des décisions arbitrales en direct, notamment lors de l’utilisation du VAR. Cette mesure viserait à améliorer la compréhension des décisions par les joueurs et les spectateurs, à l’image de ce qui se fait en NFL ou en rugby.

Un temps de jeu effectif et des recours vidéo pour les entraîneurs

Pour lutter contre les pertes de temps, l’IFAB envisage également d’instaurer un chronomètre arrêté dès que le ballon n’est plus en jeu. Cette réforme, déjà testée dans certaines compétitions, permettrait d’assurer une durée de jeu plus effective et équitable.

Enfin, les entraîneurs pourraient se voir accorder un nombre limité de recours à la vidéo par match, comme c’est le cas dans d’autres sports, afin de contester certaines décisions arbitrales.

Vers un football plus moderne ?

Si ces propositions sont validées, elles pourraient entrer en vigueur dès la saison 2025-2026. Reste à voir si les instances du football et les acteurs du jeu accepteront ces changements qui pourraient transformer en profondeur le sport le plus populaire du monde.

Source : L’Equipe