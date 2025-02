L'ASSE enchaîne un deuxième match consécutif à domicile en accueillant l'OGC Nice ce week-end dans le cadre de la 24ème journée de Ligue 1. Après un match spectaculaire face à Angers (3-3), les Verts doivent absolument réagir pour s'éloigner de la zone rouge et prendre leur revanche sur l'humiliation du match aller (8-0).

L'ASSE en quête de rédemption

Le souvenir du naufrage à l'Allianz Riviera reste gravé dans les mémoires des supporters stéphanois. Lourdement battus par les Aiglons, les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont une occasion en or de remettre les pendules à l'heure. Avec une prestation encourageante face à Angers, ponctuée par une belle réaction d'orgueil, l'ASSE doit maintenant confirmer et engranger des points précieux dans la course au maintien.

Le chaudron devra jouer son rôle de douzième homme pour pousser les Verts à l'exploit. Face à un adversaire du haut de tableau, Saint-Étienne devra se montrer plus solide défensivement tout en capitalisant sur ses forces offensives aperçues lors des dernières rencontres.

Nice sans Franck Haise sur le banc

Si les Niçois restent sur une victoire convaincante contre Montpellier (2-0), ils devront composer sans leur entraîneur Franck Haise, suspendu trois rencontres par la commission de discipline de la FFF. L'ancien coach du RC Lens a exprimé son amertume face à cette sanction, regrettant des propos jugés inappropriés envers le corps arbitral lors d'un match de Coupe de France. "J'ai encore beaucoup de travail sur le chemin de la sagesse, c'est tout ce que je retiens. Après, trois matches pour ça..." a-t-il réagit.

Privé de banc face à Montpellier et à Saint-Étienne, il purgera sa dernière rencontre de suspension face à Lyon. Une absence qui pourrait peser sur le banc azuréen, même si les Aiglons disposent d'une assise collective bien rodée.

Un match sous haute tension

Pour l'ASSE, chaque point compte dans cette fin de saison sous pression. Un résultat positif face à Nice permettrait d'envisager la suite avec plus de sérénité. Les Verts devront toutefois faire face à une équipe niçoise qui ne leur a pas réussi ces dernières années.

Ce duel s'annonce donc comme un véritable test de caractère pour Saint-Étienne. Une victoire serait une première étape pour effacer la claque du match aller et confirmer les progrès entrevus dernièrement.