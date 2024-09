L’ASSE se déplace à Nice ce vendredi pour le compte de la J5 de Ligue 1. Les niçois auront à cœur de l’emporter après s’être incliné à Marseille le week-end dernier. Franck Haise s’est présenté en conférence de presse ce mercredi. L’occasion de faire le point sur l’état de ses troupes.

Nice déplumé

Franck Haise (Entraîneur de l’OGC Nice) : » Il n’y a pas de gros changements. Pour Morgan Sanson (touché à la cheville), j’avais l’espoir qu’il puisse reprendre l’entraînement collectif cette semaine, mais ça ne sera pas le cas. On ne le retrouvera pas tout de suite. Je crois que ce sera plutôt pour octobre. Hicham Boudaoui (sévèrement blessé au genou) a repris un entraînement de réathlétisation, ça avance plutôt bien. On verra dans les deux semaines et demie qu’il reste avant la trêve si on peut le récupérer. On a un petit doute sur Issiaga Camara, il a un problème tendineux. Il était en soins hier (mardi 17 septembre). Il devrait quand même s’entraîner aujourd’hui. Et il manque toujours Terem Moffi (rupture des ligaments du genou) et Gaëtan Laborde (lui aussi touché au genou). »

Pour rappel, lors de la saison 2024 – 2025, Terem Moffi avait inscrit onze buts, et Gaëtan Laborde cinq. Par ailleurs, Hicham Boudaoui réalisait un début de saison très convaincant. Des absences importantes pour Nice avant de recevoir l’ASSE.

Une pelouse changée

Confronté à des problèmes de pelouse depuis le début de saison, l’OGC Nice a enfin vu les travaux débuter. Les conditions devraient être idéales ce vendredi.