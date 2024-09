Le championnat bat son plein. Après une trêve internationale qui a aussi marqué la fin du mercato, les clubs français semblent définitivement lancés dans leur marathon. Les matchs de championnat vont s’enchaîner pour les différentes équipes jusqu’au week-end du 12 octobre.

Un nouveau projet en ligue 2 pour cet ancien Vert

Arrivé sous la houlette de Jean-Louis Gasset, Yann M’vila a quitté le club après avoir joué 91 matchs sous le maillot vert et blanc. Après un séjour en Grèce sous les couleurs de l’Olympiakos puis à West Bromwich, l’ancien international français s’est engagé avec le stade Malherbe de Caen. Un club qui appartient à un certain Kylian Mbappé.

Opposés ce lundi à Grenoble pour le compte de la 4e journée de ligue 2, les caennais ont enregistré une troisième défaite en quatre matchs. Avec seulement 1 point sur 12 possibles, le compte n’y est pas du côté de la Normandie. Une situation qui n’a pas plus à l’ancien stéphanois qui a dû se contenir devant les caméras de BeIN Sports pour ne pas avoir des mots trop forts.

Yann M’vila furieux après la défaite de son équipe !

Voici les propos qu’il a eu à l’issue de la défaite 3-1 de son équipe du SM Caen contre Grenoble :

« Cette défaite, on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. Je n’ai pas envie d’être vulgaire ou de dire des mots trop forts car cela pourrait choquer certaines personnes. On n’a vraiment pas été dans la détermination. En effet, on entame bien le match et après on pense qu’on va gagner. On n’a pas été trop en danger, on leur donne les trois buts même s’ils se sont bien battus. On leur donne le match, c’est frustrant.

Je pourrais très mal parler, je suis frustré et énervé contre nous-mêmes. On ne peut pas dire que ce sont les supporters, la vente du club, le mercato est fini. Ça y est tout le monde est focus sur le club, on n’a pas d’excuses. On doit se remettre la tête à l’endroit. On sait que la L2 c’est difficile, chaque match c’est un combat et on les perd tous depuis le début de la saison. Aujourd’hui, on perd sans la manière. Bien joué à Grenoble, à nous de nous remettre sur le droit chemin. »