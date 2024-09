Olivier Dall’Oglio a réagi après l’excellent point du match nul (2-2) rapporté par l’ASSE qui affrontait le FC Nantes en cette fin d’après-midi. Olivier Dall’Oglio, au micro de DAZN, est revenu sur la performance de ses hommes, forcément fondatrice après le cauchemar vécu à Nice.

Olivier Dall’Oglio (entraîneur de l’ASSE) : « Je les félicite d’avoir pu revenir de 2-0 à 2-2. C’est une première performance. C’est un point qui doit nous donner confiance. Il a été très difficile à aller chercher, mais sur le plan mental, je les ai félicités. Après, on a encore une grosse semaine de travail. On a vu qu’il y avait beaucoup de choses à améliorer. On va continuer à avancer dans ce sens.

Ce qu’on s’est dit cette semaine ? Vous savez, parfois il faut fermer les portes et se dire les choses, d’abord entre le staff et les joueurs, en faisant un retour d’analyse du match. Il faut être capable de revoir un match, même si c’est difficile, surtout après une rencontre comme celle-là. Mais on a fait cet effort. Ensuite, les joueurs se sont réunis entre eux pour débattre et ajouter certains éléments qu’ils souhaitaient apporter dans le match. »

« Si l’envie a fait la différence ? Bien sûr »

« Si le corner était travaillé ? En tout cas, on travaille les coups de pied arrêtés. Cela faisait un petit moment qu’on n’avait pas travaillé à deux. C’est une prise d’initiative que l’on demande aux joueurs. À un moment donné, on leur demande de prendre des responsabilités. Là, ils ont pris leurs responsabilités et ça a payé. C’est vrai que sur les coups de pied arrêtés, cela a été décisif pour nous.

Est-ce que l’envie a fait la différence ? Bien sûr. Il faut toujours plus d’envie. Même à la mi-temps, j’ai insisté là-dessus. Il fallait, même sur ce match, que l’on soit plus agressifs. C’est une priorité. Ensuite, bien sûr, il y a le jeu. Il faut que l’on soit capables de marquer des buts. Mais avant tout, il faut être solides, vraiment solides, et gagner nos duels. Aujourd’hui, on a vu qu’on en a perdu pas mal, ce qui nous a mis en danger. »

Un point important pour l’ASSE !

« Mes choix ? C’est un vrai groupe, donc ce que je leur ai dit, c’est que la semaine prochaine, cela pourrait être différent. Il y aura peut-être d’autres titulaires, et c’est ce que je veux. Il faut que les joueurs se sentent concernés. On ne peut pas toujours être en forme. Parfois, certains joueurs seront mieux, et ce seront eux qui joueront. D’autres entreront en cours de match. J’ai trouvé que ceux qui sont entrés ont apporté de l’intensité, et cela me plaît aussi.

Je pense que c’est un point important. Maintenant, c’est quelque chose qui doit donner confiance au collectif. Nous sommes encore loin de ce que nous voulons accomplir, c’est clair. Si nous voulons exister, il faudra faire plus, c’est certain. Mais je pense que c’est un point clé pour notre saison. »