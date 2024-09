L’ASSE se déplaçait à Nice en ouverture de la cinquième journée de ligue 1. Les Verts ont vécu un véritable cauchemar en s’inclinant 8-0. Un fiasco total. Voici la réaction en débrief d’après match des chroniqueurs de RMC Sport.

« Ils n’ont pas le niveau, tu peux te battre autant que tu veux… » Charbonnier après OGCN-ASSE

Lionel Charbonnier pour RMC Sport en débrief d’après match : « Ce n’est pas qu’ils n’ont pas envie. Ils sont en surrégime. La semaine dernière, ils ont fait un match de coupe ! C’était une véritable performance de l’ASSE la semaine dernière contre Lille. Ils ont fait déjoue les lillois, ils étaient partout, mais ils ont aussi concédé beaucoup d’occasions et c’était presque un hold-up de gagner ce match. Il y aurait pu avoir 1-1, on n’aurait pas crié au scandale ! J’ai joué quelques matchs, excusez-moi messieurs les stéphanois qui ont voulu me trucider sur internet et les réseaux sociaux mais moi, j’ai fait quelques matchs, je les ai joués ces matchs-là. Il y avait des équipes qui jouaient en surrégime et ils étaient incapables de réitérer le match la semaine d’après. Pourquoi ? Ils n’ont pas le niveau, ils n’ont pas la caisse et tu peux mettre tout ce que tu veux quand tu n’as pas la caisse, tu peux te battre autant que tu veux…

J’avais dit qu’Olivier Dall’Oglio devait être un sorcier pour remettre les organismes à flot pour réitérer ce genre de match. Ils vont en faire 1 ou 2 et j’espère notamment grâce à leur formidable chaudron. Ce qui peut aider c’est de faire ces matchs à Saint-Etienne avec cet engouement, ça va les transcender mais à l’extérieur, à Nice comme ça, 7 jours après, c’est très compliqué pour les têtes et les organismes. »

🗨️ « Les Stéphanois ont fait une véritable performance face au Losc. C’était presque un hold-up. Mais ce genre d’équipes n’est pas capable de réitérer leur match la semaine d’après car ils n’ont pas le niveau » ⚡️ Le gros coup de gueule de @liocharbo après la défaite des Verts. pic.twitter.com/X7oz9BkYHx — After Foot RMC (@AfterRMC) September 20, 2024

« Ça a dû être traumatisant de suivre ce match pour les supporters stéphanois »

Kevin Diaz pour RMC Sport : « En plus, tu ne perds pas contre le PSG de Zlatan ou Mbappe. Tu débutes mal le match et après, c’est très difficile. Avec tout le respect que j’ai pour les niçois, là, tu joues contre l’OGC Nice. Alors, il y a des bons joueurs d’accord et ce soir, ils étaient en grande réussite, mais tu ne peux pas perdre 6-0 à la mi-temps ! C’était dingue à chaque attaque, il y avait but ! Il y avait un déséquilibre sur le couloir gauche, les trois premiers buts sont quasi identiques. Il ont marqué beaucoup trop facilement. On peut parler aussi du gardien qui n’a pas fait un arrêt, la défense n’en parlons pas ! Ils ont rien réussi pendant 45 minutes, rien pas un pressing. Vraiment pour les supporters stéphanois ça a dû être traumatisant de suivre ce match. »