L’ASSE jouait ce dimanche à 17h à Nantes. Dans un contexte difficile après une défaite 0-8 à Nice, les stéphanois devait faire preuve de caractère. Le match s’est soldé sur un match nul 2-2 et au regard du scénario, côté stéphanois, on s’en contentera largement !

Dans cette course au maintien, tous les points compteront. Celui obtenu au forceps cette après-midi ne dérogera pas à la règle et va redonner confiance à un groupe qui a été chahuté depuis le 0-8 contre Nice. Retour sur cette rencontre avec les buts en vidéo ci-dessous.

Deux mi-temps aux visages opposés

En difficulté lors de la première demi-heure, les Verts vont concéder l’ouverture du score suite à une partie de billard dans la surface. Cette situation profite au très inspiré Johan Lepenant qui ouvre son pied gauche et marque le premier but nantais. Une situation qui forcément douche les espoirs stéphanois. Laissant la possession de balle aux locaux, les joueurs d’Olivier Dall’Oglio avaient pour objectif de procéder en contre-attaque. Le score ne change pas la physionomie du match si ce n’est que l’ASSE prend de l’assurance au fil de la mi-temps. Malgré un déchet technique certain, les sorties de balles sont de moins en moins ratées. Le score à la pause est logiquement de 1-0.

En seconde période, sur un festival du même Lepenant, le Galois Thomas Sorba pousse le ballon au fond. 2-0 a la 50e. Reprise cauchemardesque pour l’ASSE. Étonnement, les Verts vont retrouver de l’allant après ce second but. Sur un corner joue en deux temps entre Davitashvili et Old, Sissoko dévie de la tête et réduit la marque. Dans la foulée, les corner stéphanois se multiplient et sur l’un d’eux, Mickaël Nade, victime d’un coup de coude, obtient un penalty. Sissoko le transforme. 2-2, les Verts reviennent de nulle part et tiendront leur premier point à l’extérieur jusqu’au bout. Une belle réaction de nos stéphanois.

Le résumé de la rencontre Nantes-ASSE en vidéo