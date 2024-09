À l’issue du match nul (2-2) obtenu par l’ASSE à Nantes, Olivier Dall’Oglio s’est présenté en conférence de presse. Le coach des Verts a évoqué la concurrence qui s’opère dans son effectif et a été interrogé sur la mise sur le banc de son capitaine Yunis Abdelhamid.

« Que les joueurs qui ont gagné du crédit soient forts pour y rester »

Olivier Dall’Oglio (coach de l’ASSE) : « On est un vrai groupe. Quand il y en a un qui est fatigué, il y en a un autre qui prend sa place. Je pense que moi, je suis observateur de ce que je vois le match d’avant et pendant la semaine, je vois comment ça se passe. Après, il y a des garçons qui veulent gagner leur place, peut-être un peu plus de Grinta. C’est ce que je cherche. Maintenant, il faut continuer. Il faut que les joueurs qui ont gagné, entre guillemets, un peu de crédit, ils soient forts pour y rester. C’est ça. C’est élever son niveau individuellement. Il faut que chacun élève son niveau, sinon on n’y arrivera pas. »

« J’attends plus de tout le monde. Ils le savent, c’est écrit, c’est dit régulièrement. On est dans un championnat qui n’est pas facile, qui est athlétique. Il y a beaucoup de puissance et on n’a pas, toujours nous, tous les ingrédients là-dessus. Donc obligatoirement, il faut aller chercher ailleurs, sur le plan mental, sur le plan de l’agressivité, même si on est petit. C’est la détermination que je veux voir. »

Abdelhamid se serait-il trop donné pour le collectif, au dépend de lui-même ?

« Yunis (Abdelhamid) a fait beaucoup depuis le début de la saison. Il a pris beaucoup de responsabilités. Là où il a manqué, on sait très bien qu’on manque encore deux joueurs qui prennent des responsabilités et lui, il s’est imposé en tant que leader. Il a fait beaucoup de choses, peut-être trop. Il a voulu faire trop de choses et à un moment donné, il a eu une surdose. C’est pour ça qu’il avait besoin de prendre du recul, de remettre certains protocoles de travail qu’il avait oublié pour lui-même, parce qu’il s’était donné pour le collectif. C’est un garçon qui est très important pour le groupe, qui est très important pour le staff. C’est vraiment un garçon de confiance. Aujourd’hui, il était sur le banc, mais ça fait partie de la vie du footballeur. »