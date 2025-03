L'ASSE affrontait Montpellier pour une rencontre comptant pour la 26ème journée de Ligue 1. Les hommes du coach, Eirik Horneland n'ont pas raté leur rencontre et menaient 2-0 avant que le Préfet de l'Hérault ne décide d'arrêter la rencontre ! Voici les notes données aux joueurs et au coach de l'ASSE par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (6) : Le gardien stéphanois n’a pas eu à s’employer face à une attaque montpelliéraine peu inspirée. Il a vécu une après-midi relativement tranquille. Ses seules interventions notables sont venues sur coups de pied arrêtés, notamment les nombreux corners obtenus par le MHSC. Il a dû se montrer vigilant sur une reprise à bout portant, bien captée.

Léo Pétrot (6) : Offensivement, il ne faut pas attendre de miracles de Léo Pétrot. En revanche, il s’est montré précieux dans le repli défensif et a réalisé plusieurs interventions salvatrices. Son "tacle glissé de la dernière chance", véritable marque de fabrique, a été parfaitement exécuté à plusieurs reprises. On peut regretter la qualité de ses centres, mais dans la situation actuelle de l’ASSE, son apport défensif reste prioritaire.

Mickaël Nadé (6) : Le défenseur central n’a pas été mis en grande difficulté par Montpellier. Sa puissance physique a fait la différence dans les duels. On peut néanmoins pointer quelques lenteurs dans ses relances et sa prise d’initiative. Malgré cela, il reste un élément clé de la défense stéphanoise.

Maxime Bernauer (1) : Bernauer doit impérativement gagner en concentration et en lucidité dans ses interventions. Ses relances en début de match ont été catastrophiques, et son carton rouge a lourdement pénalisé son équipe. Heureusement, cette expulsion n’a pas eu de conséquence immédiate sur le score. Il reste à savoir si la LFP décidera de prolonger la rencontre et si cette sanction influencera le résultat final. Quoi qu’il en soit, il doit faire preuve de plus de maîtrise et d’intelligence de jeu car défensivement, il est plus intéressant que Batubinsika.

Yvann Maçon (5) : Maçon a cherché à apporter offensivement et s’est montré plus entreprenant que Pétrot. Il a cependant connu quelques difficultés en défense. Malgré tout, il a assuré l’essentiel face à une équipe montpelliéraine peu dangereuse.

Pierre Ekwah (6) : Ekwah a livré un match sérieux. Il s’est extirpé de situations parfois délicates et a assuré une relance propre. Véritable sentinelle, il a parfaitement verrouillé l’entrejeu en compagnie de Bouchouari et Tardieu.

Benjamin Bouchouari (5) : Moins en vue que d’habitude, Bouchouari n’a pas su impulser le dynamisme habituel au jeu stéphanois. Il a néanmoins réalisé une prestation correcte, surtout compte tenu du fait qu’il ne devait pas débuter la rencontre.

Florian Tardieu (6) : Tardieu monte en puissance et s’impose progressivement comme un titulaire indiscutable. Il s’est illustré par une frappe cadrée que le gardien montpelliérain a difficilement repoussée en première période. Son placement et son activité à la récupération ont été précieux.

Zuriko Davitashvili (6) : Davitashvili s’est montré plus percutant que lors de ses dernières sorties. Ses débordements ont mis en difficulté la défense montpelliéraine, et il a délivré la passe décisive sur le deuxième but de l’ASSE. Son implication défensive et ses efforts à la récupération sont également à souligner.

Irvin Cardona (6) : Très actif sur son côté droit, Cardona a encore montré son entente grandissante avec Lucas Stassin. Il n’a pas été récompensé de ses efforts, mais il a été impliqué sur l’ouverture du score. Il semble avoir gagné sa place de titulaire au détriment de Boakye.

Le joueur du match : Lucas Stassin (8)

Stassin a réalisé une prestation impressionnante. Son doublé a mis Saint-Étienne à l’abri rapidement. Précieux dans ses déplacements, dans la conservation du ballon et dans la construction du jeu, il a fait preuve d’une efficacité redoutable devant le but. Malgré quelques arrêts du gardien adverse, il a su convertir ses deux plus belles occasions. Il s’affirme comme l’attaquant que le club attendait et commence à justifier l’investissement de 10 millions d’euros réalisé cet été.

L’entraîneur : Eirik Horneland (6)

Horneland a reconduit le même onze que la semaine passée, avec Tardieu à la place de Bouchouari... qui a lui-même remplacé au pied levé Mouffek ! Son équipe commence à se stabiliser, et cela se ressent dans les prestations collectives. On perçoit davantage de certitudes dans le jeu, ce qui est une bonne nouvelle pour la fin de saison. Avec un groupe soudé et des automatismes bien en place, l’ASSE pourra aborder la dernière ligne droite avec davantage de confiance dans l’optique du maintien.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33 % des rencontres de la saison sous le maillot de l'ASSE.