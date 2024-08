L’ASSE se rend à Monaco ce samedi soir pour le compte de la 1ère journée de championnat. Les Verts sont de retour en Ligue 1, 2 ans après l’avoir quittée. Retour sur la dernière opposition en principauté entre Monaco et Saint-Étienne.

Un début de saison compliqué

L’ASSE végète en bas du classement depuis le début de saison et n’arrive pas à sortir de la zone rouge. Après 6 journées, les Verts pointent à la 19eme place. Les hommes de Claude Puel restent sur 3 défaites de rang après 3 matchs nuls lors des 3 premières journées. La mission s’annonce compliquée sur le rocher où les verts n’ont plus gagné en championnat depuis le 5 mai 2019.

Les monégasques comptent 2 points de plus et doivent lancer leur saison. Niko Kovac a pour mission de ramener l’ASM en champions league. Ses hommes doivent donc mieux faire pour atteindre cet objectif.

L’ASSE se saborde toute seule

Les monégasques prendront rapidement le jeu à leur compte. Juste avant la demi heure de jeu, Kevin Volland est lancé dans la profondeur. A l’entrée des 6 mètres il envoie une frappe lourde pour tromper Étienne Green. Le portier stéphanois ne passera pas beaucoup plus de temps sur le terrain. 6 minutes plus tard, il est coupable d’une sortie non maîtrisée sur Boadu a l’extérieur de la surface. L’arbitre n’hésite pas et expulse le gardien stéphanois. Stefan Bajic prend alors place dans le but.

A 5 minutes de la mi-temps, Jean Philippe Krasso récupère un ballon dans la surface et centre pour Denis Bouanga. Le Gabonais égalise d’un extérieur du pied. Au retour des vestiaires, il trouvera le poteau d’une frappe de l’extérieur de la surface. Une occasion énorme de prendre l’avantage vient d’échapper aux Verts. Quelques minutes plus tard, sur un corner anodin, Timothée Kolodziejczak dévie le ballon de la main. Wissam Ben Yedder ne se prive pas de transformer ce penalty offert par le défenseur de l’ASSE. Ce même Wissam Ben Yedder va faire le break 6 minutes plus tard et sceller la victoire monégasque.

Les Verts ne comptent toujours pas de victoire après 7 journées tandis que Monaco se relance. Le club de la principauté changera d’entraîneur en cours de saison et fera une remontée en fin de saison pour finir 3eme. L’ASSE de son côté changera d’entraîneur en décembre, insuffisant pour se maintenir en ligue 1.