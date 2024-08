L’ASSE retrouve la Ligue 1 par un gros morceau. Pour leur retour dans l’élite, les Verts se déplacent sur la pelouse de l’AS Monaco, deuxième du dernier exercice et qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Surtout, l’ASM d’Adi Hütter se présente avec un effectif très solide. Malgré tout, des absences de cadres sont à relever et pourraient aider l’ASSE dans sa quête d’un résultat.

Fini la Ligue 2, l’ASSE est de retour au plus au niveau du football français ! Et si vous aviez encore du mal à réaliser, la première journée des Verts devraient vous permettre de vous remettre les idées à l’endroit. Les Verts se déplacent à Monaco, véritable cador du championnat avec un effectif impressionnant. Deuxièmes la saison dernière derrière le PSG, les Monégasques ont perdu deux cadres importants du 11 d’Adi Hütter cet été. En effet, d’un côté, Mohamed Camara, milieu de terrain aux 20 matches la saison dernière, s’en est allé au Qatar, du côté d’Al Sadd. De l’autre côté, Wissam Ben Yedder, 20 buts et deux passes décisives la saison dernière, n’a pas été prolongé par le club de la Principauté.

Quatre absences qui pèsent pour Monaco

Si ces deux départs handicapent l’ASM, ils semblent bien avoir été comblé. Pour remplacer Mohamed Camara au milieu, Monaco s’est offert l’ancien Messin Lamine Camara, 20 ans, au potentiel très élevé. Il a déjà ouvert son compteur, lundi dernier, lors de la victoire 0-3 à Barcelone. À la pointe de l’attaque, Adi Hütter peut profiter du renfort du très prometteur Georges Ilenikhena. À 18 ans, il a marqué pour ses deux premières apparitions avec l’ASM. Défensivement, le club du Rocher s’est également offert les services de Thilo Kehrer et de Christian Mawissa, lui aussi buteur pour sa première à Barcelone.

Malgré ces achats, les Monégasques se retrouvent amputés de plusieurs cadres pour la réception de l’ASSE. En effet, Monaco a perdu Alexander Golovine, pièce maîtresse de son 11, blessé à la cheville et absent plusieurs semaines. Dans les buts, Radosław Majecki est également forfait, lui aussi touché à la cheville en préparation. Enfin, Krépin Diatta (cuisse) et Wilfried Singo (suspension) manquent également à l’appel. De quoi espérer un exploit pour l’ASSE ?

Le groupe de l’ASM pour la réception des Verts