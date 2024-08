La préparation de la 1ère journée de championnat qui verra l’ASSE se déplacer à Monaco va s’accentuer. Terminés les matchs de préparation, la Ligue 1 reprend ses droits. Sorti en cours de rencontre face à Kiel, un cadre inquiétait le staff… Une bonne nouvelle est venue rassurer tout le monde !

On jouait la 88ème minute lorsque Yunis Abdelhamid est sorti de la pelouse du petit terrain d’entraînement d’Holstein Kiel. Après un coup reçu sur la malléole, le grand arrière central, arrivé cet été dans le club stéphanois, a ressenti une douleur qui l’a donc forcé à céder sa place à Mickaël Nadé. Inquiétude immédiate du côté du staff, à seulement une semaine de la reprise face à Monaco. Le coup reçu sur l’os aurait pu le fissurer, entraînant une indisponibilité de plusieurs semaines.

Ainsi, des examens ont été effectués dès le retour de la délégation stéphanoise à St-Etienne. L’inquiétude a laissé place à un grand soupir de soulagement puisqu’il semblerait qu’il y ait plus de peur que de mal. Yunis Abdelhamid devrait finalement pouvoir s’entraîner normalement cette semaine et prendre part à la rencontre de samedi, selon les informations du Progrès. Une excellente nouvelle quand on sait l’importance de pouvoir aligner des joueurs d’expérience et ayant fait leurs preuves en Ligue 1 au moment d’affronter un poids lourd du championnat.

Grosse interrogation en défense pour l’ASSE !

Abdelhamid pourrait être associé à Dylan Batubinsika ce week-end. C’est en tout cas la tendance si l’on en croit les compositions alignées par Olivier Dall’Oglio durant la préparation de l’ASSE. Nadé pourrait ainsi s’assoir sur le banc en compagnie de Briançon qui semble être passé au quatrième rang dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Seule véritable point d’interrogation en défense : le poste de latéral gauche. En l’absence de Maçon et avec un retour de blessure de Pétrot, tout semble mener vers une solution d’urgence. On pourrait ainsi retrouver Nzuzi, le jeune latéral du centre, à moins qu’un joueur plus aguerri ne soit déplacé à un poste qu’il méconnaît… les entraînements de la semaine devrait apporter une réponse à cette question.