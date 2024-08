Le mercato de l’ASSE va s’intensifier dans les prochains jours. Après les arrivées de Yunis Abdelhamid (Stade de Reims, libre), Ben Old (Wellington Phoenix), Zuriko Davitashvili (Girondins de Bordeaux), Augustine Boakye (Wolfsberger AC) et Igor Miladinovic (FK Čukarički), plusieurs autres joueurs sont encore attendus. Le club est aussi à l’affût de certaines opportunités, notamment du côté de Bordeaux.

Alpha Diallo à Lens plutôt qu’à l’ASSE

Après l’abandon par les Girondins de leur statut professionnel, bon nombre de clubs se sont positionnés sur des joueurs bordelais. Ces derniers étaient en effet libres de s’engager avec le club de leur choix. L’ASSE, qui avait fait le choix assumé de débourser 6 millions d’euros bonus compris pour Zuriko Davitashvili malgré la situation, ne s’est donc pas gênée pour étudier certaines opportunités. Les noms de Pedro Diaz, Mathys Angely ou même du gardien de but Karl-Johan Johnsson ont par exemple été évoqués.

Mais un autre joueur a aussi été dans le viseur des Verts. Il s’agit du milieu de terrain de la réserve de Bordeaux, Alpha Diallo. Courtisé par Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais, ce joueur né en 2006, qui serait probablement venu renforcer le groupe de Razik Nedder dans un premier temps, a cependant fait un autre choix. L’Equipe évoquait il y a quelques jours des discussions très avancées avec le RC Lens. Un contrat de 3 saisons l’attend chez les Sang et Or. Un dossier qui semble donc malheureusement à oublier pour l’ASSE.

En ce qui concerne le mercato du groupe professionnel, Dall’Oglio s’est montré impatient au micro du Progrès : « On a besoin d’expérience à des postes clefs. En Ligue 1, la moindre erreur peut coûter cher. On a de jeunes joueurs qu’il faut prendre en compte mais ne pas les mettre en difficulté. » Les trois semaines à venir s’annoncent donc particulièrement agitées du côté du Forez.