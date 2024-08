L’ASSE retrouve l’élite du football français après deux saisons dans l’antichambre. Avec un été mouvementé dans lequel le club a changé de propriétaire, vu l’arrivée de 5 recrues (+ 2 prolongations), les ambitions grandissent. Les supporters sont impatients à l’idée de voir le travail que vont effectuer les nouvelles têtes pensantes du club. Lien de l’émission ci-dessous avec un début à partir de 21h.

Nouvelle saison, nouvel habillage, mais surtout des batteries rechargées à bloc. La saison 4 du Sainté Night Club commence ce lundi 12 août à 21h ! Les présentateurs, chroniqueurs et futurs invités se réjouissent de partager avec vous un nouveau moment entre supporters de l’ASSE. En ligue 1, la fête n’en sera que plus belle ! Bonne écoute à toutes et à tous, supporters de l’ASSE ou d’ailleurs !

Programme Sainté Night Club (avant ASM-ASSE)

Plateau

Présentation : Keuhn

Chroniqueurs : Joss (Peuple Vert) – Antoine (Onze Mondial) et Clem Mercato

Chat : Karl

Programme du jour

DEBRIEF : L’Été de l’ASSE ! (30’)

– Vente du club depuis deux mois. Votre avis avec ce peu de recul ? Convaincu ?

– De nouveaux joueurs à l’ASSE. Des recrues que vous validez ?

– La révolution Data des Verts. Ça vous inspire ? Intérêts et limites.

– Retour sur les matchs de prépa. Rassurant ou inquiétant ? Quel rôle pour les jeunes qui ont bcp joué ?

– En l’état, êtes-vous inquiet pour les Verts vu l’effectif ?

Point Mercato ASSE (20’)

Cardona

Barry

Nanasi

Départs

Etc

Matchs à venir ! (10’)

– Monaco. Du lourd pour la rentrée. Jouable pour les Verts ?

– Quel 11 ?

SNC Challenge !

3 questions (pas d’association pour l’instant)

Remerciements et mot de la fin