Lanterne rouge de Ligue 1, le MHSC semble avoir abandonné tout espoir de maintien. Une situation qui pourrait impacter directement les ambitions de l’AS Saint-Étienne.

Jean-Louis Gasset ne s’est pas voilé la face en conférence de presse après la nouvelle défaite de Montpellier face au Havre (0-2). En dix minutes, le technicien héraultais a vidé son sac, affichant sa lucidité : « On est mauvais, on n’a pas notre place en Ligue 1. » Après neuf revers consécutifs, un moral au plus bas et une attaque à la dérive, la messe semble dite pour le MHSC. L’équipe n’a marqué qu’un seul but sur cette série noire et pointe à onze longueurs du barragiste. Même les supporters n’y croient plus, eux qui ont sifflé dès les premières minutes.

La fracture entre le club et son public est flagrante, et Gasset a lui-même évoqué une perte d'identité : « On n’est plus le club famille, atypique, qui essaie de lutter. » Dans un climat de défiance, les joueurs semblent résignés. L'entraîneur, fatigué et désabusé, a même semé le doute sur sa présence jusqu'à la fin de saison.

Le calendrier du MHSC peut piéger l’ASSE

Si Montpellier semble avoir déposé les armes, son calendrier à venir pourrait jouer un rôle crucial dans la lutte pour le maintien. Le club doit encore affronter Reims et Angers, deux concurrents directs de l’AS Saint-Étienne. Des adversaires pour lesquels chaque point compte, et qui pourraient profiter d’un adversaire déjà en chute libre pour engranger de précieuses unités.

Pour l’ASSE, actuellement en mission survie, ces rencontres pourraient fausser la donne. Une équipe démobilisée, sans ressort, peut offrir des opportunités inespérées à ses adversaires… mais pas aux Verts, qui n’auront pas l’occasion d’affronter Montpellier sur cette fin de saison.

L’ASSE doit rester maîtresse de son destin

Dans ce contexte, l’ASSE n’a qu’un seul choix : se concentrer sur ses propres performances. Espérer que Montpellier joue encore un rôle de trouble-fête serait illusoire. Gasset l’a dit : « L’espoir est parti. » Une déclaration forte. Depuis, il a lâché sa casquette d entraîneur du MHSC ce lundi.

Pour les hommes d'Eirik Horneland, chaque match est une finale. Reims et Angers auront probablement la tâche facilitée contre un MHSC hors-sujet. Il est donc impératif que les Verts grappillent des points contre des adversaires autrement plus motivés. Le maintien se gagnera sans aide extérieure. Et il faudra montrer ce que Gasset n’a plus vu chez ses joueurs : « le sang » et « la faim de monter des escaliers ».

Source : L'Équipe