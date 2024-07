La signature de Mickaël Nadé était attendue depuis plusieurs jours. C’est désormais chose faite. Les dirigeants stéphanois sont parvenus à trouver un accord avec l’un des acteurs principaux de la montée des Verts en Ligue 1. Mickaël Nadé et Olivier Dall’Oglio se sont exprimés lors de l’officialisation de sa prolongation.

Au placard sous Laurent Batlles, Mickaël Nadé a tout connu avec l’ASSE. Lancé dans le grand bain en Ligue 1 en mai 2017 face à Nancy (défaite 3-1), Mickaël Nadé aura joué en Réserve avant d’être prêté à QRM. Après s’être imposé en Normandie, il a retrouvé le Forez et s’est peu à peu imposé. Titulaire sous Pascal Dupraz, il a vécu la relégation en Ligue 2. Une relégation qu’il a eu du mal à digérer. D’autant plus qu’il n’avait pas la confiance de Laurent Batlles. L’arrivée d’Olivier Dall’Oglio aura tout changé pour le natif de Sarcelles.

Lors du dernier mercato hivernal, les dirigeants stéphanois souhaitent recruter un défenseur central supplémentaire. Dylan Batubinsika à la CAN, le board pense qu’il est nécessaire de recruter. Olivier Dall’Oglio n’est pas de cet avis et indique à ses dirigeants que Mickaël Nadé est une réelle option à ses yeux. Il n’a pas de mal à convaincre Loïc Perrin, convaincu du potentiel du garçon depuis des années. Olivier Dall’Oglio accorde sa confiance à Nadé. Une confiance que le défenseur central lui rendra. Il enchaîne les prestations convaincantes et devient un titulaire indiscutable. Ses prestations de qualité viendront pleinement participer à la remontada stéphanoise qui conduira les Verts en Ligue 1.

Une Ligue 1 que Mickaël Nadé souhaitait retrouver. Avec 31 apparitions parmi l’élite, le roc stéphanois veut s’inscrire dans la durée à l’ASSE et prolonge donc jusqu’en 2028.

Mickaël Nadé : « C’était important pour moi de poursuivre l’aventure avec l’ASSE, mon club formateur. Je suis heureux de retrouver la Ligue 1 avec ce club. Il va maintenant falloir faire le travail sur le terrain pour aller chercher ce maintien dans l’élite ! »

Olivier Dall’Oglio, entraîneur de l’ASSE : « La prolongation de Mickaël est une très bonne nouvelle. C’est un joueur du crû qui a fait une très belle deuxième partie de saison et a été décisif pour la montée. Il y avait un souhait qu’il reste avec nous. C’est un garçon sérieux, solide, avec une marge de progression. On est satisfait de le voir poursuivre avec nous ! »