Si la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques 2024 est programmée vendredi, les JO ont bien débuté. Le Maroc de Benjamin Bouchouari affrontait l’Argentine à 15 heures ce mercredi. Présent sur place nous avons pu observer de près ce match. Retour sur la rencontre.

Composition de départ

Maroc : El Kajoui – Hakimi – Boukamir – Ben Sghir – El Khannouss – Rahimi – Akhomach – El Ouahdi – Targhalline – El Azzouzi – Richardson.

Argentine : Rulli – Di Cesare – Soler – Garcia – Otamendi – Zenon – Medina – Hezze – Beltran – Almada – Alvarez

La première période pour le Maroc

Si Benjamin Bouchaouri a débuté la rencontre sur le banc, il a pu observer la chaude ambiance qu’il y avait ce mercredi à Geoffroy-Guichard. Avant même le début de la rencontre, le public présent en nombre a sifflé l’hymne argentin et l’équipe de Javier Maschenaro. Pendant de longues minutes, les deux sélections se sont observés en se rendant coup sur coup. Une première période plus physique que technique au cours de laquelle les marocains ont pris l’ascendant. Sans être transcendant, les coéquipiers de Benjamin Bouchouari ont joué plus juste et se sont rapprochés des buts gardés par l’ancien portier montpelliérain Rulli. C’est donc en toute logique que le Maroc ouvre le score en fin de première période par l’intermédiaire d’El Khannouss qui est venu conclure une belle action collective. Le trident gagnant Rahimi – Akhomach – El-Khannouss à la baguette. 1-0 pour le Maroc à la pause.

L'hymne de l'Argentine a été fortement sifflé par le public pour le match des Jeux Olympiques contre le Maroc à Geoffroy-Guichard. GOLAZOOOOO DE MARRUECOS ANTE ARGENTINA!



La remontada argentine

Dès la reprise, la maitrise marocaine reste supérieur. Dès la 50ᵉ minutes, le Maroc obtient un pénalty que transforme Rahimi. 2-0 pour le Maroc ! Les rouges procèdent ensuite par contre et continuent de faire mal à l’Albiceleste. L’Argentine tente péniblement de se rapprocher des buts d’El Kajoui. La supériorité technique des marocains pousse régulièrement les hommes de Javier Mascherano à la faute.

Sur un déboulé côté droit, Rahimi, idéalement servi, appui mal sa frappe. Rulli s’empare facilement du ballon. Julian Alvarez et ses coéquipiers vont mieux et réagissent. Ils réduisent le score par l’intermédiaire de Giuliano Simenone. 2-1. L’Argentine pousse ! Benjamin Bouchouari fait son entrée en toute fin de rencontre pour contenir la pression argentine. Il prend la position de meneur de jeu derrière l’avant-centre. Contre toute attente, l’arbitre indique 15 minutes de temps additionnel. Le Maroc tenait bon jusqu’à la toute dernière seconde. Sur une action très confuse, les argentins frappent 5 fois et parviennent à égaliser contre toute attente. Une claque pour le Maroc….

Benjamin Bouchouari n’aura pas marqué des points dans une rencontre très intense. Il ne s’est pas imposé et manque toujours autant de présence dans les efforts défensifs. 2-2. La fin de la rencontre est sifflée. Marquée par plusieurs envahissements de terrain regrettables… Mais…

Édit : On pensait en rester là jusqu’à près de deux heures après le coup de sifflet final. Dans la confusion la plus totale, le match a repris ! Il n’était en réalité pas terminé. Une position de hors-jeu sur l’égalisation de l’Argentine a fait revenir les joueurs sur la pelouse aux alentours de 19h. Finalement, ce sont bien les Marocains qui ont tenu bon et se sont imposés.

Le Maroc prend la tête du Groupe B en attendant Iraq – Ukraine.