L’ASSE est en plein mercato et doit encore se renforcer à plusieurs postes pour avoir une équipe compétitive. Le club reste aussi à l’écoute des opportunités, à l’image du milieu de terrain espagnol Pedro Diaz.

Dans le viseur de l’ASSE, mais proche de l’Espagne

En fin de semaine dernière, Sébastien Denis (journaliste Foot Mercato) évoquait la situation du milieu de terrain espagnol : « Pedro Diaz, qui a réalisé une belle première saison à Bordeaux (38 matches, 7 buts, 5 passes décisives) est très convoité d’autant qu’il pourra signer libre où il le souhaite (alors qu’il vaut 7 M€). Deux clubs évoluant en Ligue 1 ont fait une proposition ferme au milieu. Un troisième est intéressé. Pedro Diaz privilégie lui un retour en Liga (Valence est intéressé). »

Dans la foulée, nous vous révélions que l’ASSE faisait partie des trois clubs de Ligue 1 intéressés par le natif de Siero : « Les Verts apprécient le joueur et le suivent depuis plusieurs semaines. Validé par le système Data de Jaeson Rosenfeld, le board stéphanois voit en Pedro Diaz une réelle opportunité de marché. De quoi venir compenser le départ de Dylan Chambost à moindre coût. Attentifs à la situation des Girondins, les Verts ont depuis avancé leurs pions. Le projet stéphanois a été présenté au joueur et à son entourage. Pour autant, il ne sera pas simple de récupérer le milieu espagnol. Celui-ci privilégie un retour en Espagne et ne manque pas de propositions. »

Des nouvelles fraîches sur ce dossier sont tombées et confirment la tendance des derniers jours. En effet, Sébastien Denis valide l’intérêt de l’ASSE pour Pedro Diaz mais précise que son avenir devrait s’écrire à l’étranger. Le journaliste évoque une bataille à quatre en Espagne pour récupérer l’ex-Bordelais. La volonté du joueur est clairement d’évoluer en Liga la saison prochaine et les chances des clubs français sont donc minces. A suivre !