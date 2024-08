La pelouse de Geoffroy-Guichard a été mise à rude épreuve ces derniers mois, accueillant les matchs de la Coupe du monde de rugby en 2023, puis ceux de football des Jeux olympiques. À cela s’ajoutent une rencontre de Coupe de France entre Le Puy-en-Velay et Rennes, un derby féminin de D1 entre l’ASSE et l’OL, ainsi que deux matchs de barrage de Ligue 2 face à Rodez et Metz. Cette utilisation intensive représente une augmentation de 40 % par rapport à une saison classique, comme l’a souligné Jean-Luc Degraix dans une interview effectuée par le Progrès.

Pour répondre à cette sollicitation exceptionnelle, Saint-Etienne Métropole a mobilisé une équipe de huit jardiniers chaque jour pendant les JO, poursuivant ce rythme jusqu’au premier match de Ligue 1 des Verts, qui a eu lieu le 24 août contre Le Havre. Malgré les efforts considérables, la pelouse reste fragile, notamment à cause d’un gazon encore jeune. Cependant, la situation est loin d’être aussi préoccupante que celle observée à l’Allianz Arena de Nice, où l’état de la pelouse a entraîné le report d’un match.

Plus de 2 millions à débourser pour la pelouse de Geoffroy-Guichard !

Afin d’assurer des conditions optimales pour la suite de la saison, un replaquage de la partie supérieure de la pelouse est prévu entre le 16 septembre et le 6 octobre, pour un coût estimé à 500 000 euros. Ce travail permettra aux footballeurs d’évoluer sur un terrain de qualité jusqu’à la fin de la saison. Toutefois, Jean-Luc Degraix avertit qu’un remplacement complet du gazon devra être envisagé dans les deux ans à venir, avec un coût avoisinant les 2 millions d’euros.

Aujourd’hui, l’entretien de la pelouse s’apparente à une véritable prouesse technologique, incluant l’utilisation de capteurs, de luminothérapie, et des traitements adaptés. Ces efforts contribuent à la réputation du stade Geoffroy-Guichard, désormais parmi les cinq stades les moins énergivores de France, grâce à son récent raccordement au réseau Enedis. Les spectateurs présents lors du match ASSE-Le Havre ont pu constater les résultats de ces efforts en constatant encore une fois que le Chaudron se paraît d’une pelouse en excellent état.