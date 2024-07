Après à voir été relativement calme la semaine dernière, l’ASSE s’active ces derniers jours afin de renforcer son effectif. Des discussions sont en cours au poste de numéro neuf et Christopher Opéri (le Havre) et Neto Borges (Clermont) sont pistés en cas d’échec sur le dossier Udol. De plus, les Verts foncent sur le Suédois Sebastian Nanasi (Malmö) et sont aussi intéressés par Pedro Diaz, qui représente une vraie opportunité de marché au vu de la situation des Girondins de Bordeaux.

Jabol-Folcarelli suivi par l’ASSE

Toujours au milieu de terrain, un autre nom vient de fuiter. Selon les informations de @Abdel_hamed6 (Le Média Carré), Saint-Etienne suit Tim Jabol-Flocarelli (AC Ajaccio). L’ASSE estime toutefois que le prix demandé par le club corse, à savoir 2 millions d’euros, est trop élevé.

Alors que le joueur de 24 ans était sur le point de signer à Auxerre, il pourrait tout de même évoluer en Ligue 1 la saison prochaine, comme l’expliquait le journal L’Equipe il y a quelques jours : « Tim Jabol-Folcarelli a un temps été proche, tout proche, de s’engager avec Auxerre en début de mercato. Plusieurs facteurs administratifs ont fait capoter in extremis le transfert du milieu de terrain ajaccien, mais ce dernier pourrait tout de même découvrir la Ligue 1 cet été, un an après avoir fait ses premiers pas en L2. »

Abdel Hamed ajoute en effet que Angers et Trabzonspor tiennent la corde sur ce dossier, mais que Jabol privilégie une aventure dans l’élite du football français à l’heure actuelle.

Si nous pouvons vous confirmer que les Verts ont bien été très attentifs aux performances de l’ancien du Puy-en-Velay la saison dernière, ils ne devraient donc pas passer à l’attaque sur ce dossier au vu des demandes financières d’Ajaccio et de l’existence d’autres pistes au milieu de terrain (dans un registre différent). A suivre !