Le mercato estival 2024 touche à sa fin. L’ASSE souhaite encore enregistrer plusieurs arrivées. Le club s’active en coulisses pour boucler ses derniers renforts. Les dirigeants stéphanois souhaitent aussi dégraisser l’effectif. Certains joueurs sont invités à trouver un nouveau projet dans les prochaines heures. Le prêt d’un joueur vient d’être officialisé.



Mahmoud Bentayg file en prêt au mercato

Les Verts se sont déjà renforcés a 7 reprises en plus d’avoir prolongé Aïmen Moueffek et Mickaël Nadé. L’ASSE a d’ores et déjà enregistré plusieurs départs cet été. Maxence Rivera a rejoint librement l’USL Dunkerque, tandis que Dylan Chambost s’est envolé en direction de Columbus Crew en début de mercato. Irvin Cardona, Nathanël Mbuku ont terminé leurs prêts fin juin. Enfin Darling Bladi a été prêté a Bourg En Bresse.

Aujourd’hui, c’est un autre latéral gauche qui est prêté. Mahmoud Bentayg a pris la direction de Zamalek lors de cette fin de mercato. Avec l’arrivée de Pierre Cornud a son poste, le latéral marocain semblait barré à son poste dans le Forez. En quête de temps de jeu, il va engranger de l’expérience dans le club égyptien. Le dernier 3eme du championnat égyptien, est l’un des clubs les plus titrés du continent africain.

Arrivé à la mi-août 2023, le latéral marocain n’aura jamais vraiment réussi à s’imposer dans le Forez. Plusieurs blessures ont gâché sa saison. De plus de la concurrence avec Léo Pétrot et Yvann Maçon ne lui était pas favorable. L’ancien du Raja Casablanca a inscrit un but sous la tunique verte, c’est lors de la débâcle 5-2 à Auxerre.

La confirmation de Zamalek

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c’est désormais officialisé par le club égyptien. Le latéral gauche stéphanois Mahmoud Bentayg évoluera avec le très titré club égyptien de Zamalek.