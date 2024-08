Le mercato estival entre dans sa dernière ligne droite en France. Alors que la deadline est fixée ce soir à 23 heures, les clubs de Ligue 1 s’activent. Justement, un ancien de l’ASSE vient de signer du côté de Marseille.

Un petit tour à l’ASSE et puis s’en va

Formé du côté de l’OGC Nice, Neal Maupay rejoint l’AS Saint-Etienne le 10 août 2015 contre un chèque de 600 000 euros. Dès sa première saison, le natif de Versailles, alors âgé de 19 ans, participe à 23 matches, dont trois d’Europa League, et se montre décisif à cinq reprises (trois buts, deux passes décisives). Malgré une première saison plutôt prometteuse pour un joueur de son âge, l’avant-centre français est prêté au Stade Brestois lors de la saison 2016-2017. En Bretagne, Neal Maupay s’éclate. Le joueur prêté par l’ASSE joue 32 matches en Ligue 2 et Coupe de France et inscrit 13 buts.

De retour dans le Forez, l’attaquant ne s’éternise pas puisqu’il est transféré le 14 juillet 2017 du côté de Brentfort contre un chèque de deux millions d’euros. Une petite vente à l’époque qui aura finalement rapporté gros à l’ASSE. En effet, deux saisons plus tard, Neal Maupay rejoint Brighton contre 18 millions d’euros et permet aux Verts, grâce à une clause de 20% sur la revente, de toucher 4,4 millions d’euros. Chez les Seagles, le Français joue 107 matches, marque 27 buts et délivre 7 passes décisives avant d’être transféré à Everton à la fin de l’été 2022. Au total, Neal Maupay a disputé 160 matches de Premier League, pour 33 buts et 10 passes décisives.

Le mercato s’emballe

Ce vendredi 30 août, l’Olympique de Marseille a donc annoncé le recrutement de l’ancien Stéphanois au poste de numéro 9. Neal Maupay vient compenser la grave blessure de Faris Moumbagna, éloigné plusieurs mois des terrains après sa rupture des ligaments croisés à Brest, lors de la première journée. Selon l’Équipe, l’attaquant de 1,73m rejoint l’OM « sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire, d’un montant estimé à 4 M€. Une fois l’option levée, en juin prochain, Maupay sera lié avec l’OM jusqu’en 2028 ».

Une information confirmée par le club marseillais qui a officialisé son arrivée sur ses réseaux sociaux.

Neal Maupay retrouvera donc le Stade Geoffroy-Guichard en tant qu’adversaire le week-end du 7 et 8 décembre. Le match retour entre l’OM et l’ASSE aura lieu le week-end du 15 et 16 février 2025.