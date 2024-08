Le mercato de l’ASSE s’emballe dans le sens des arrivées. Pierre Ekwah, milieu de terrain de Sunderland, et Lucas Stassin, attaquant de Westerlo, devraient signer d’ici ce soir. Mais le dégraissage ne semble pas beaucoup avancer pour le moment.

L’ASSE espère des départs

Le dossier le plus chaud dans le sens des départs est celui de Mahmoud Bentayg. Le latéral gauche est arrivé en Egypte mardi et doit être prêté à Zamalek. Il a même passé et validé sa visite médicale. Cependant, Bentayg n’avait toujours pas d’accord avec Zamalek hier matin. Reste à savoir s’il a pu en trouver un depuis et si son départ sera officialisé prochainement.

Autre dossier, celui de Benjamin Bouchouari. Le milieu de terrain a eu des touches en Espagne et en Italie ces dernières semaines. Evect évoquait aussi un intérêt aux Pays-Bas ce matin. Mais rien ne semble bouger très concrètement pour le moment.

En ce qui concerne, Anthony Briançon et Thomas Monconduit : c’est également calme. Les deux joueurs, invités à partir depuis trois semaines, ne voient pour le moment rien venir.

Louis Mouton va lui rester. Si ses agents ont sondé certains clubs et qu’il a suscité de l’intérêt en Ligue 2, il a fait le choix de rester au moins jusqu’à cet hiver afin de tenter sa chance en Ligue 1. Reste à savoir s’il aura l’occasion de jouer régulièrement.

Des prêts à venir ?

Des discussions sont en revanche en cours pour des prêts de jeunes joueurs. Antoine Gauthier, Ayman Aiki, Beres Owusu mais aussi Jibril Othman pourraient être concernés. Pour le dernier cité, Mohamed TER Paris évoquait hier un intérêt du SM Caen (Ligue 2).

En ce qui concerne Owusu, selon nos informations, Pau, Annecy et Dunkerque se sont renseignés ces derniers temps. QRM serait aussi entré dans la danse. Une issue favorable est espérée pour celui qui doit prolonger avant de partir (fin de contrat en 2025).