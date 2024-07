La situation des Girondins de Bordeaux est catastrophique. Après les échecs d’un éventuel rachat salvateur, Gerard Lopez a annoncé accepter la décision de la DNCG. Pour l’heure, les Girondins sont en N1 et vont opérer à un redressement judiciaire. Une opération complexe qui pourrait ne pas suffire pour éviter la chute en N2 voire N3. Sportivement, l’effectif bordelais compte des éléments de qualité qui sont observés de près par de nombreux clubs.

Les Girondins de Bordeaux pour éviter le pire

« Le FC Girondins de Bordeaux accepte la sanction de rétrogradation administrative au sein du Championnat de National 1 pour la saison 2024/2025 et sera à nouveau convoqué pour présenter son budget devant la DNCG. » Ce mardi 23 juillet, Gerard Lopez a renoncé à faire appel à la sanction du gendarme financier du football français. Tout comme Sochaux, Bordeaux est relégué. Pour autant, les Girondins pourraient tomber encore plus bas. Les dirigeants bordelais souhaitent placer le club en redressement judiciaire avec pour objectif d’éponger une partie des dettes. S’ils n’y parviennent pas, ce club historique pourrait être liquidé. Avant même l’audition devant le tribunal de Commerce, le club au scapulaire a annoncé renoncer à son statut professionnel. Concrètement, cela signifie que l’ensemble des contrats professionnels sont cassés, nous explique L’Equipe. Par ailleurs, le centre de formation bordelais va être fermé.

La relation ASSE – Bordeaux

Dans cette optique, Bordeaux ne pourra plus négocier d’indemnité de transfert pour céder ses joueurs. Si l’ASSE a déjà signé le transfert de Zuriko Davitashvili contre une jolie somme (6M€ bonus inclus), plusieurs joueurs pourraient s’avérer intéressant pour les Verts, à un coût bien moindre puisque sans indemnité de transfert (mais sans aucun doute avec une prime à la signature). Le malheur des uns faisant toujours le bonheur des autres, il y a fort à parier que les joueurs libérés de leur contrat vont être sollicités. Plusieurs opportunités pourraient se présenter aux Verts.

Vital N’Simba (Libre)

L’ASSE recherche un latéral gauche. Les Girondins disposaient d’un client en la matière en la présence de Vital N’Simba (30 ans). L’ancien clermontois dispose d’une belle expérience avec plus de 300 matchs en pro. Bon défenseur et contre-attaquant confirmé, il est aujourd’hui libre de tout contrat. Vice-capitaine des Girondins, il a quitté le stage du groupe professionnel pour continuer à se maintenir en forme avec le groupe Réserve. Une solution à moindre coût pour l’ASSE.

Malcom Bokele

Après une belle saison sous le maillot bordelais, Malcom Bokele (24 ans) a connu un second exercice plus compliqué. Le franco-camerounais a dû digérer un départ avorté l’été dernier alors que ses camarades Bakwa et Mwanga filaient goûter les joies de la Ligue 1 avec Strasbourg. Capable d’évoluer dans le couloir droit ou en défense central, les qualités physiques de ce jeune joueur en font une opportunité naturelle. Il trouvera un club sans trop de problème dans les semaines à venir.

Pedro Diaz

Le milieu de terrain espagnol Pedro Diaz (26 ans) est probablement le meilleur joueur de l’effectif bordelais. Arrivé l’été dernier, ses qualités techniques et sa frappe de balle ont rapidement séduit. Incontestablement, l’un des meilleurs milieux relayeur de Ligue 2 cette saison. Comme nous vous l’annoncions ce vendredi, son profil plaît particulièrement à l’ASSE. Le projet stéphanois a été présenté au joueur. Libre de tout contrat, il constitue une réelle opportunité et ne manquera pas de prétendants. Une bonne affaire pas simple à boucler pour les Verts.

Zan Vipotnik

Parfois décrié, Zan Vipotnik (22 ans) reste un attaquant de qualité. Dans un contexte compliqué, ce jeune attaquant slovène débarqué l’été dernier aura su inscrire 10 réalisations. Joueur de surface, il présente des qualités de finisseur intéressantes. Vu son âge, sa marge de progression et sa situation, il est compliqué de ne pas citer ce joueur parmi les opportunités. D’autant plus à un poste où les prix flambent très vite. Si le joueur est naturellement courtisé en Slovénie, il aimerait poursuivre l’aventure loin de son pays d’origine. Un pari qui pourrait être tenté.