Le mercato hivernal s’annonce crucial pour l’ASSE, actuellement barragiste. Les supporters espèrent des renforts capables de stabiliser l’équipe en Ligue 1. Le nouvel entraîneur, Eirik Horneland, devra redynamiser un groupe en difficulté. Parmi les pistes envisagées, un acteur clé de la dernière remontée pourrait faire son retour : Irvin Cardona.

L’attaquant, actuellement à l’Espanyol Barcelone, suscite à nouveau un intérêt de l’ASSE. Cependant, le dossier reste incertain. Mohamed Toubache-Ter qui a révélé que le dossier avait été réouvert, indique que l’Espanyol ne laissera partir Cardona qu’après avoir trouvé un remplaçant.

Cette attente pourrait repousser son retour, même si les supporters stéphanois restent optimistes. Auteur d’un but et d’une passe décisive en 15 matchs de Liga cette saison, Cardona est un joueur expérimenté qui pourrait apporter une solution a commencé la rencontre sur le banc avec le club catalan pour affronter Leganés ce samedi. Entré à la 79ème, il a cru offrir une passe décisive sur l’un de ses premiers ballons. Malheureusement le but a été refusé pour une main de son coéquipier.

6 mois qui ont marqué les supporters de l’ASSE

En janvier dernier, Irvin Cardona débarquait dans le Forez. L’ASSE était alors engluée dans le ventre mou de la Ligue 2. 1 mois plus tard, l’ancien brestois était à la peine et les Verts aussi. Après un succès 5-0 face à Troyes, l’entrée de Cardona avait été marquée par des nombreux manqués devant la cage adverse. Alors que tout le monde pensait que son prêt tournait au cauchemar, l’attaquant a montré qu’il était l’homme de la situation.

Titulaire surprise à Angers, le joueur prêté par Augsbourg s’est offert un doublé qui a lancé son aventure stéphanoise. A presque tous les matchs, Irvin Cardona se montre décisif. Comme cette rencontre face à Bordeaux où il entre définitivement dans le cœur des supporters stéphanois. Il inscrira 10 buts au total, participant activement a la remontée du club. Son retour était espéré cet été mais il ne s’est finalement jamais concrétisé.

Un nouveau prêt pour Cardona ?

Ce samedi soir, Le Progrès nous apporte des précisions pour un éventuel retour de Cardona. L’ASSE pourrait récupérer l’ancien monégasque en prêt de 6 mois, comme l’hiver dernier. L’attaquant actuellement prêté par Augsbourg a l’Espanyol devra casser son prêt en Catalogne pour revenir dans le Forez.

Reste maintenant à savoir si le club stéphanois incluera ou non une option d’achat pour l’attaquant à qui il reste 2 ans et demi de contrat en Allemagne.