Après un succès prometteur face à Reims, l'ASSE se déplace au Parc des Princes. Une rencontre qui s'annonce difficile pour les Verts. Pierre Ekwah s'est exprimé en conférence de presse ce vendredi. Extraits.

Pierre Ekwah (Joueur de l'ASSE) : " Ah bien sûr le PSG c'est pas la même chose. Ils sont 11 joueurs internationaux sur le terrain donc c'est différent. Ça a un autre calibre donc on va là-bas avec des bonnes intentions, faire ce qu'on sait faire et pas forcément trop changer nos idées mais on sait très bien que ça va être un calibre différent et on aura des joueurs différents que ceux de Reims donc c'est normal mais on va s'adapter à tout problème."

L’ASSE ne compte pas changer son jeu

Pierre Ekwah (Joueur de l'ASSE) : "Ça je ne sais pas, on verra dimanche. Je pense qu'on va repartir avec les mêmes intentions au niveau plaisir et l'intention de jouer. Même si c'est Paris, si on se perd dans nos idées, on peut prendre une claque parce que c'est le PSG. Ils te pressent, ils attendent, ils ont des intentions différentes ou qu'ils aient les mêmes intentions qu'avant. Et vous, si vous changez vos intentions, ça peut très mal tourner aussi...

C'est l'une ou la meilleure équipe dans la Ligue 1. Moi, en tant que joueur de Ligue 1, même si les changements, on peut dire qu'ils ont perdu des très très bons joueurs. Mais voilà, comme on le voit, ils survolent un peu la Ligue 1. Donc, jouer contre eux, avec Saint-Etienne, ça va être différent que jouer contre Reims.

On connaît jamais vraiment le PSG parce qu'on regarde un peu le football la semaine en Ligue des Champions pour voir autre chose, entre guillemets. On regarde pas les mêmes matchs, c'est pas les mêmes matchs. Mais t'as l'impression de les voir très souvent et tu les vois très souvent parce qu'ils ont beaucoup de matchs et ils jouent souvent. Mais oui, quand tu les regardes le mercredi à la télé, c'est pas la même chose que quand le coach décortique exactement ce qu'ils font. Mais ouais, t'as l'impression de les voir plus souvent."