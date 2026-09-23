Réunie ce mercredi, suite aux dernières rencontres disputées sur les pelouses de Ligue 1 et de Ligue 2, la commission de discipline de la LFP s'apprête à trancher sur plusieurs dossiers chauds. Entre gestes polémiques et pluies de cartons rouges en Ligue 2, voici les principales sanctions attendues pour ce 23 septembre.

Contrairement au week-end précédent où les arbitres n’avaient pas eu besoin de sortir le moindre carton rouge, les pelouses de Ligue 2 ont été particulièrement agitées lors de cette journée. Plusieurs joueurs devront répondre de leur exclusion ce mercredi devant la commission de discipline de la LFP :

Victor Mayela (Dunkerque) a été expulsé à Pau après moins de 15 minutes de jeu. Le joueur dunkerquois va donc être suspendu pour le retour de la trêve internationale.

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Armel Junior Zohouri (Reims) a également laissé son équipe à dix pendant les vingt dernières minutes de la rencontre face à Montpellier.

Donatien Gomis (Guingamp) a lui été sanctionné de très bonne heure (après seulement 12 minutes de jeu) face au Red Star. La LFP analysait également son cas, ce mercredi.

Mathieu Mion (Boulogne), exclu dans le temps additionnel face à Nantes, laissant ses coéquipiers à dix juste avant le but victorieux des Nantais quelques minutes plus tard.

Le cas Paris Brunner traité aujourd'hui

Du côté de la Ligue 1, les débats promettent d'être tout aussi animés dans les locaux de la LFP. Lors de l'affiche entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, Timothy Weah a été expulsé. Avec deux cartons jaunes reçus, l'OM s'attendait à un match de suspension de la part de la commission de discipline.

L'attaquant monégasque, Paris Brunner, était également convoqué devant la commission suite à sa célébration controversée lors du match à Strasbourg. Pour rappel, il avait imité un objet tranchant sa gorge face au Kop alsacien. Alors que le Conseil National de l’Éthique a saisi la LFP, le joueur risquait jusqu’à quatre matchs de suspension selon le règlement. Ce qui ne ferait pas les affaires du leader de Ligue 1 qui perdrait alors son meilleur joueur offensif du début de saison.

Les décisions de la LFP de ce 23 septembre

Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP s’est prononcée sur ces différents cas. Voici l’intégralité des décisions et sanctions prononcées :

"RETRAITS DE CARTON

LIGUE 1 MCDONALD’S

5e journée de Ligue 1 McDonald’s : Angers SCO – ESTAC Troyes du samedi 19 septembre 2026.

Avertissement de Iron GOMIS (ESTAC Troyes)

Après visionnage des images et lecture du rapport de l’arbitre, la Commission de Discipline décide de retirer le carton jaune.

5e journée de Ligue 1 McDonald’s : Olympique Lyonnais – Stade Rennais FC du samedi 19 septembre 2026.

Avertissement de Noah NARTEY (Olympique Lyonnais)

Après visionnage des images et lecture du rapport de l’arbitre, la Commission de Discipline décide de retirer le carton jaune.

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

Un match de suspension ferme

Timothy WEAH (Olympique de Marseille)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 29 septembre 2026.

Christ MAKOSSO (AJ Auxerre)

Djibril SIDIBÉ (Le Mans FC)

LIGUE 2 BKT

Deux matchs de suspension ferme

Donatien GOMIS (EA Guingamp)

Victor MAYELA (USL Dunkerque)

Un match de suspension ferme

Mathieu MION (US Boulogne CO)

Armel ZOHOURI (Stade de Reims)

INCIDENTS

LIGUE 1 MCDONALD’S

4ème journée de Ligue McDonald’s : RC Strasbourg Alsace – A.S. Monaco du samedi 12 septembre 2026.

Comportement M. Thiago SCURO, Directeur général de l'AS Monaco à la fin de la rencontre

Un match de suspension avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

4e journée de Ligue 1 McDonald’s : RC Strasbourg Alsace – AS Monaco du samedi 12 septembre 2026.

Comportement de M. Paris BRUNNER, joueur professionnel de l'AS Monaco pendant la rencontre.

Deux matchs de suspension ferme et deux matchs avec sursis.

La suspension prend effet à partir du mardi 29 septembre 2026 à 00h00.

POLICE DES TERRAINS

LIGUE 2 BKT

6ème journée de Ligue 2 BKT : AS Nancy – Stade de Reims du vendredi 11 septembre 2026.

Comportement des supporters de Nancy : Usage d'engins pyrotechniques.

Fermeture pour deux matchs ferme dont un match par révocation du sursis de la tribune Piantoni du Stade Marcel Picot.

La sanction prend effet immédiatement."