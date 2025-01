L'ASSE passe la seconde sur le mercato. Si aucun mouvement n'a encore été officialisé, que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs, les choses s'accélèrent et les prochains jours s'annoncent mouvementés.

Même si le club se veut extrêmement discret dans sa communication sur le mercato, on sait depuis plusieurs semaines que trois à quatre recrues sont attendues cet hiver. Mais à environ deux semaines de la clôture du marché des transferts, tout reste à faire pour le board stéphanois. L'issue du dossier Cardona est notamment attendue dans les prochaines heures.

Sané ça coince, signature imminente pour Cardona ?

La priorité du club en ce mois de janvier est de faire signer un défenseur central droitier. Comme évoqué précédemment sur Peuple Vert, des contacts ont été pris dès le mois de novembre pour le défenseur central de Metz, Sadibou Sané. Adilson Malanda (Charlotte) a aussi été pisté. Les deux noms ressortaient très bien au niveau des datas et ont donc fait l'objet de discussions. Ces derniers temps, le défenseur messin de 20 ans était même en haut de la liste, en balance avec un autre dossier dont le nom n'a pas filtré. Cependant, le FC Metz a fait savoir à l'ASSE qu'il n'était pas vendeur cet hiver, sauf offre irrefusable. Une somme de 4-5 millions d'euros au minimum est évoquée. La piste semble donc compromise à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Le dossier qui anime le mercato stéphanois ces derniers jours concerne Irvin Cardona, prêté cette saison par Augsbourg à l'Espanyol Barcelone (prêt payant avec option d'achat fixée à 1.8 M€). Le grand retour du héros de la montée de la saison dernière est très attendu par les supporters. Eirik Horneland a validé le profil et l'ensemble des parties sont d'accord sur le principe. Un point de blocage avait toutefois ralenti les négociations cette semaine. L'Espanyol souhaitait en effet que l'ASSE paye environ 500.000 €, soit la moitié du prêt payant, afin de pouvoir casser le prêt actuellement en cours.

Si nous ne sommes pas en mesure d'affirmer qu'un accord total a depuis été trouvé, le joueur devait en tout cas rejoindre le Forez dans la journée d'hier et effectuer sa visite médicale, comme révélé par nos soins. Cardona n'était d'ailleurs pas sur la feuille de match pour la rencontre entre l'Espanyol et Valladolid, hier soir. L'optimisme est donc clairement de mise. Reste désormais à attendre une officialisation.

D'autres mouvements à prévoir ?

En ce qui concerne le secteur offensif toujours, le nom de Zeidane Inoussa a été de nouveau évoqué par Foot Mercato en milieu de semaine. Cardona pouvant évoluer aux trois postes de l'attaque, la venue d'un ailier paraîtrait toutefois moins prioritaire s'il venait à signer. D'autant plus que le retour les terrains de Ben Old, qui est revenu en France cette semaine, est prévu pour le mois de mars.

Enfin, les choses semblent bouger au milieu de terrain. Une offre avait été faite pour Timothy Ouma (Elfsborg), selon la presse suédoise. Mais le Kenyan de 20 ans devrait finalement signer au Slavia Prague. Pour Loreintz Rosier (Fortuna Sittard), on nous indique qu'il n'y a pas de contacts récents entre les différentes parties. Ainsi, le nom de Noé Lebreton (SM Caen) a fuité hier chez l'Equipe. Une piste que nous pouvons confirmer. Des discussions ont déjà eu lieu entre les clubs. L'intérêt est réel et même assez prononcé. Toutefois, l'actuel 17ème de Ligue 2, mal en point sportivement et handicapé par la blessure de Yann M'Vila, ne semble pour le moment pas ouvrir la porte à un départ.

La problématique des départs

Thomas Monconduit, Lamine Fomba, Anthony Briançon ou encore Florian Tardieu : plusieurs joueurs ne seront pas retenus cet hiver. Le club espère boucler des départs, mais rien n'avance concrètement pour le moment. Une situation qui agace en interne. Malgré des intérêts (deux clubs de Ligue 2 pour Tardieu, un club important de National pour Briançon, par exemple), l'ASSE se heurte souvent au refus des joueurs concernés de s'en aller.

Pierre Cornud, arrivé cet été, intéresse son ancien club, le Maccabi Haïfa (Israël). La situation géopolitique l'avait motivé à forcer son départ il y a quelques mois. Reste à savoir si le cessez-le-feu pourrait faire évoluer la situation en faveur d'un retour. Aïmen Moueffek est lui dans le viseur de plusieurs écuries et son cas sera à suivre d'ici la fin du mercato. Enfin, Ayman Aiki, qui intéresse Toulouse, des clubs allemands et Getafe pour un transfert, commence aussi à voir des courtisans arriver pour un prêt (Ligue 2 et National). Une option que privilégie l'ASSE.