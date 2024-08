L’ASSE a retrouvé l’élite du football français après deux saisons dans l’antichambre. Avec un été mouvementé dans lequel le club a changé de propriétaire, vu l’arrivée de 5 recrues (+ 2 prolongations), les ambitions grandissent. Les stéphanois se déplaçaient sous les yeux d’Ivan Gazidis à Monaco, ils se sont malheureusement inclinés 1-0. Débrief de ce match en lien de l’émission ci-dessous avec un début à partir de 21h.

En déplacement à Monaco, l’ASSE alignait un onze expérimental avec trois jeunes qui connaissaient leur première titularisation (Owusu, Amougou et Nzuzi). Courageux et solidaires, les stéphanois encaisseront un but de Minamino à la demi-heure de jeu. Prise dans le dos de Abdelhamid et Nzuzi, la défense stéphanoise se fera prendre à revers. Valeureuse, l’ASSE marquera par Ibrahim Sissoko sur une offrande de Davitashvili. Malheureusement, le but fut refusé pour un hors-jeu au tout départ de l’action. Les Verts s’inclinent 1-0 et commencent donc la saison avec une défaite.

Malgré ça, des signes d’encouragements sont à noter, notamment avec l’absence de sept joueurs de l’effectif (Appiah, Maçon, Petrot, Bentayg, Wadji, Moueffek et Briançon). Le coach stéphanois avait fait le choix de ne pas convoquer Bouchouari, Miladinovic et Monconduit !

Programme Sainté Night Club

Plateau

Présentation : Kevin

Chroniqueurs : Alex (Peuple Vert) – Adrien Ponsard et Clem Mercato

Chat : Gab

Programme du jour

DEBRIEF : L’ASSE si proche ou si loin ? (30’)

– Votre ressenti à chaud sur le score ? Tops et Flops ?

– Une équipe jeune, quid de la jeunesse (Nzuzi, Amougou, Owusu) ?

– Des cadres en difficulté : Tardieu, Cafaro, Abdelhamid

– Le retour de la VAR, ça vous avait manqué ?

– Monaco pas de notre championnat donc next ?

Point Mercato de l’ASSE (20’)

Barry

Maubleu

Ballo Touré

Point sur les départs

Point sur les arrivées

Matchs à venir ! (10’)

– Le Havre, victoire déjà obligatoire pour les Verts ?

– Quel 11 ? Des maux de tête pour ODO après la prestation de certains contre Monaco ?

SNC Challenge !

3 questions (pas d’association pour l’instant)

Remerciements et mot de la fin