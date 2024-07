L’ASSE cherche encore à se renforcer. C’est notamment le cas dans le secteur offensif. Et ce n’est pas la prestation affichée face à Clermont qui faire changer de fusil d’épaules les dirigeants stéphanois. Au contraire, ces derniers aimeraient passer la seconde dans un mercato qu’ils avaient bien lancé. Muhammed Cham serait pisté.

Olivier Dall’Oglio et ses nouveaux dirigeants sont parfaitement alignés dans ce mercato. Les Verts souhaitent encore se renforcer massivement. Si l’ASSE a déjà signé Moueffek, Abdelhamid, Old, Davitashvili et Boakye, cinq à sept renforts sont encore attendus. Le chantier reste vaste. C’est notamment le cas du secteur offensif. Si les ailes ont rapidement été remplumées par les dirigeants stéphanois, le départ de Dylan Chambost n’a pour l’heure pas été remplacé.

L’ASSE pourrait se tourner vers son dernier adversaire en date : le Clermont Foot. Le voisin auvergnat s’est vu relégué de Ligue 1 la saison dernière. Si le CF63 ne s’est pas montré déraisonnable en matière de dépenses ces dernières saisons, plusieurs joueurs devraient toutefois être transférés. C’est notamment le cas du meneur de jeu autrichien Muhammed Cham.

L’ASSE sur Cham

Selon les informations du média @PSGInside_Actu , le Paris Saint-Germain et l’ASSE se pencheraient sérieusement sur l’une des révélations de Ligue 1. Muhammed Cham (23 ans) sort d’une saison pleine avec 8 réalisations – 4 passes décisives en 33 apparitions. Il a confirmé toutes les promesses affichées lors de son arrivée la saison précédente à Clermont.

Capable de jouer sur les ailes, c’est en meneur de jeu que l’international autrichien s’est montré le plus à son aise. Encore sous contrat jusqu’en 2026, son départ cet été semble acté. Il est fort probable que son transfert ait été abordé en marge de la rencontre de samedi. Selon nos informations, un autre clermontois a d’ailleurs été proposé à l’ASSE. Les dirigeants stéphanois se laissent pour l’heure du temps et ne veulent pas se tromper dans la reconstruction de leur effectif.

Muhammed Cham n’a que 23 et présente des qualités très intéressantes. Avec un tel potentiel, Transfermakrt l’estime aujourd’hui à 6 M€. Reste à savoir combien en demanderont les dirigeants clermontois.

Muhammed Cham

Né le 26 septembvre 2000 (23 ans)

A Vienne (Autriche)

Milieu Offensif

International Autrichien

Gaucher

1.80m

Joueur du Clermont Foot

Sous contrat jusqu’en 2026