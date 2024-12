L'ASSE prospecte pour se renforcer lors du prochain mercato. Les premières rumeurs commencent à remonter dans la presse, et la dernière en date est rapportée par le journal Le Progrès. Un milieu de terrain français évoluant aux Pays-Bas serait dans la short-list au milieu de terrain...

Les Verts souhaitent se renforcer durant le mercato d'hiver. Une obligation au vu du manque de solutions à certains postes et des blessures qui viennent plomber l'effectif d'Olivier Dall'Oglio. Si un défenseur central et un ailier droit sont parmi les postes ciblés, le milieu de terrain est également au centre des préoccupations. Les bonnes prestations de Mouton et Bouchouari ne suffisent pas à contenter les dirigeants qui verraient d'un bon oeil le fait d'apporter du physique à un milieu qui se fait souvent bousculer.

C'est pourquoi ils ont coché le nom de Loreintz Rosier (26 ans, 1m90) qui évolue depuis une saison et demi au Fortuna Sittard (Pays-Bas).

Auparavant, Loreintz Rosier s’est imposé comme une figure clé d’Estoril en Liga Bwin. Passé par l’INF Clairefontaine et les réserves du Paris FC et de Sochaux, Rosier a rejoint le Portugal en 2018 en intégrant le Vitoria SC. Après deux saisons formatrices, il signe à Estoril en 2020/2021 et contribue à leur titre de champion de II Liga, synonyme de retour dans l’élite portugaise. Titulaire indiscutable à cette époque, Rosier a disputé 37 matchs, dont 28 en tant que titulaire. Il a joué un rôle majeur dans les bonnes performances de son équipe, qui a terminé 9ᵉ après avoir flirté avec le haut du tableau.

Un maillon fort du Fortuna Sittard !

De quoi taper dans l'oeil, donc, du Fortuna Sittard qui le fait signer durant l'été 2023. Loreintz Rosier, à l'époque, se disait prêt à relever un nouveau défi : "Fortuna est la bonne étape à ce stade de ma carrière. Je vais tout donner pour réussir une grande saison avec mes coéquipiers."

Le directeur technique du Fortuna, Americo Branco, était également enchanté par ce bon coup effectué du côté du Portugal : "Avec Loreintz, une belle opportunité s'est présentée sur le marché. Il a montré ces dernières années qu'il était l'un des meilleurs milieux défensifs du championnat portugais. Il possède un bon physique, une bonne frappe de balle et une bonne qualité de passe. Loreintz va certainement nous apporter beaucoup dans les années à venir."

Un joueur abordable pour un mercato crucial !

Americo Branco ne croyait pas si bien dire. Le Français a porté le maillot du Fortuna à 33 reprises lors de sa première saison aux Pays-Bas. Ses qualités de polyvalence et sa vision de jeu le rendent indispensable au milieu de terrain, où il excelle en soutien défensif et à la relance. Cette saison, il est reparti sur les mêmes standards. Avec 15 rencontres disputées, il rajoute même à sa palette des qualités de buteur et de passeur décisif (2 buts, 1 passe décisive).

En fin de contrat en juin prochain, il pourrait bien être une cible de choix pour l'ASSE, à un tarif abordable. Après avoir courtisé son cousin, Valentin Rosier il y a quelques saisons, c'est peut-être finalement Loreintz qui pourrait porter le maillot Vert !