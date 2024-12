Alors que l’ASSE se prépare à accueillir l’Olympique de Marseille, Dennis Appiah a pris la parole pour évoquer ce rendez-vous crucial. Entre respect pour l’adversaire et ambition de faire un coup à Geoffroy-Guichard, le défenseur stéphanois affiche un discours en conférence de presse.

"C'est très, très excitant à jouer. Et je pense qu'on a toutes nos cartes pour les embêter et essayer de reprendre des points."

La solution pour exister contre Marseille ? Ce que j'ai dit un peu avant, c'est de retrouver déjà, on va dire sur le plan tactique, retrouver sur notre bloc bien solide, bien compact, pouvoir s'entraider, jouer les uns avec les autres. Et notamment, surtout, remonter cette agressivité que nous a manqué à Arendt. Je pense qu'Arendt, on a baissé cette intensité, cette agressivité. Et si on la baisse d'un ou deux points, nous, on a du mal à survivre sur ce genre de match. Là, ça va être un gros match avec un stade plein. Il y a une grosse équipe qui arrive en face de nous, à elle de tenir son statut. Mais nous, on n'est pas là, on ne va pas recevoir cette équipe en victime. Je pense que c'est un gros challenge qui nous attend. Et les gros challenges comme ça, c'est très, très excitant à jouer. Et je pense qu'on a toutes nos cartes pour les embêter et essayer de reprendre des points.

Un manque de révolte de l'ASSE à Rennes ? En tout cas, c'est ce qui nous a manqué, notamment sur la deuxième mi-temps à Rennes. C'est vrai qu'on va dire que sur ce match à Rennes, il y a eu deux matchs sur les 30 minutes. Même si Rennes a beaucoup de ballons, je pense qu'on est dans ce qu'on sait faire. On a des situations, ils n'en ont pas beaucoup. Et après le carton rouge, le premier penalty, On prend déjà un premier coup de fusil, on prend un deuxième but, ça nous prend un deuxième, et c'est la révolte qui nous a manqué sur le coup en deuxième mi-temps pour survivre, pour essayer de les mettre en difficulté, et on n'a pas eu cette révolte. Cette révolte qu'on a eue notamment à Nantes. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé à Rennes, il ne faut pas oublier ce qu'on n'a pas mis, et justement le mettre sur ce genre de match pour pouvoir embêter cette équipe de Marseille.

"Je pense que de se maintenir, ou en tout cas de rester en Ligue 1, ça passe beaucoup par les points à domicile" (Dennis Appiah avant ASSE-OM)

Comment expliquer la différence pour l'ASSE entre domicile et extérieur ? Je l'ai toujours dit, de jouer à Geoffroy Guichard, notamment en portant le maillot vert, c'est quelque chose d'exceptionnel. On sent qu'on a toute une ville et tout un public derrière nous. Et ça pourrait être l'effet inverse, entre guillemets, à Marseille, qui n'arrive pas forcément tout le temps à domicile. Mais nous, on arrive à prendre cette énergie, cette énergie que le public nous amène. Et on arrive à transformer une grosse énergie, une grosse force pour pouvoir être compétitif à domicile et prendre des points. Ça amène de l'énergie quand tout pousse en fait, quand tu te sens un peu fatigué sur les dernières minutes, mais tu sens qu'il y a tout un engouement autour de toi. Forcément, tu essaies de dépasser tes limites, tu essaies d'aller chercher justement. Et oui, tu n'as pas envie de lâcher. Justement, il faudrait retrouver ça à l'extérieur aussi. Ce n'est pas parce qu'on a peut-être moins de public qui est avec nous à l'extérieur qu'on ne peut pas faire ça. Je pense qu'il faut réussir aussi à le retrouver à l'extérieur.

La dernière à domicile en 2024, une pression supplémentaire ? : « Non, je n'ai pas pensé comme ça. Forcément, on a envie de gagner déjà tous les matchs. Surtout, on sait que nous, dans notre situation sur cette saison, que tous les matchs à domicile vont être importants. On arrive à être compétitifs à ce moment-là. Je pense que de se maintenir, ou en tout cas de rester en Ligue 1, ça passe beaucoup par les points à domicile. C'est ce qu'on est capable de faire. Il faut continuer comme ça. C'est un match important, quoi qu'il arrive. Même si on avait gagné la semaine dernière, ça aurait été un match super important. Ce dernier match, avant la trêve, on a envie de faire ça bien. Je vous assure que le match contre Toulouse-Alexandrie sera aussi important que celui de Marseille.