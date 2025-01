Bernard Lions était l'invité du Sainté Night Club, émission de Peuple Vert. L'occasion de faire le point sur le mercato de l'ASSE.

Dominer n'est pas gagner

Bernard Lions : "1-1 à Auxerre ? C'est un bon point. Quand on regarde l'historique de l'ASSE depuis leur retour en Ligue 1, ils n'ont pris qu'un point à Nantes et c'est un point qui a été arraché au forceps. Il ne faut pas faire la fine bouche. C'était un match important parce que l’AJA, qui reste un des concurrents directs dans la course au maintien. Prendre un point est toujours un bon résultat. On va m'expliquer que sous l'ère Horneland, on a la possession, ce qui est vrai et incontestable. Mais, ça me fait toujours un peu sourire ces datas, parce que les gens ont tendance à confondre possession et utilisation du ballon. Et dans l'utilisation du ballon, cette équipe est trop pour pouvoir espérer mieux au stade de l’Abbé Deschamps.

On était à 75 % de possession contre Nantes. Tu as eu combien d'occasions en net ? On m'a décrié le jeu d'Antoine Kombouaré, mais je suis désolé, il avait un plan de jeu qui était très simple, bloc bas. On attend, on contre. Si Abiline avait été un petit peu moins maladroit sur ce match-là, ça faisait 2-0 à la mi-temps. L'affaire a été pliée. Parler de révolution culturelle en changeant le style de jeu de l'équipe, c'est très bien. Mais le constat, il n'est pas plus compliqué que ça. E. Hornelande, propose quelque chose de très intéressant et ça me plaît beaucoup. Mais il n'a absolument pas les joueurs pour jouer comme ça."

L'Héritage d'ODO

Bernard Lions : "Juste une petite précision, Horneland a repris le milieu à 3 avec Mouton-Bouchouari-Ekwah, qui a été déjà installé par son prédécesseur Olivier Dall’Oglio. Il n'a pratiquement rien changé, même pas le système de jeu. Mais c'est vrai que dans la philosophie de jeu c’est intéressant. Le jeu de possession, le pressing haut, c’est vraiment intéressant. Mais rendons quand même à Olivier Dall’Oglio, ce qui lui appartient.

Pierre Cornud le plus grand flop de l'ASSE

Bernard Lions : "Souvenez-vous, avant le match, à Monaco, Olivier Dall’Oglio avait alerté sur la nécessité de recruter des latéraux. Il n'a pas été entendu. Aujourd'hui, avec une pénurie de latéraux, tu soulèves un point noir du Mercato d'été.

La grande déception du recrutement de l'été, c'est Pierre Cornud. Parce que c'est un joueur qui a joué des matchs en Ligue des Champions, qui a une qualité de pied, une qualité de contre-attaquant, peut-être un peu moins bon défenseur. Il est venu à Saint-Etienne pour apporter son expérience. C’est une tragédie absolue. Depuis qu'il est sorti lors de la déroute à Nice du 8-0, il n'est jamais vraiment réapparu.

Léo Pétrot n’est pas responsable de la situation. C'est un joueur moyen de Ligue 2 qui a énormément progressé. Il s'est arraché pour arriver à devenir un joueur correct de Ligue 1 sous Olivier Dall’Oglio. Mais au bout d'un moment, tu es rattrapé par la réalité. Et la réalité, c'est que Léo Pétrot, avec tout le respect que j'ai pour lui, n’est pas au niveau. Tu ne peux pas te contenter d'avoir des joueurs de ce niveau-là. Ce n'est pas possible."

Boakye le détonateur des Verts

Bernard Lions : "Je suis très intéressé par la progression d'Augustine Boakye. J'avais ouï dire que toutes les veilles de match à Geoffroy Guichard, il était gagné par le stress et l'angoisse. C'est pour ça qu'il avait déclaré forfait à plusieurs reprises. C'est un petit moteur, comme beaucoup de joueurs le sont à l’ASSE.

On va voir s’ils sont capables de le remplir et de lui apporter un peu plus de constance. Car à Auxerre, c'est un désert technique absolu. C'est Boakye qui provoque le coup franc tiré par Davitachvili, c’est lui qui reprend le ballon et qui amène le but. Il a cette action où il est lancé par Stassin, il est légèrement hors-jeu. Il crée quand même quelque chose dans un désert offensif total à Saint-Etienne. C'est quelqu'un qui crée quand il a le ballon."

L'ASSE a les moyens de ses ambitions

Bernard Lions : "C'est vraiment nouveau à l'AS Saint-Etienne. Ils ont vraiment les moyens de leur ambition et ils ont une politique sportive qui est mise en place. Qu’on soit d’accord ou non, ils ont un projet de développement du club pour le ramener en haut de tableau dans les cinq ans et de l'installer pour les années qui viennent. Ils vont y arriver justement parce qu'ils ne dérangeront pas leurs principes.

Avec les droits TV, la situation économique des clubs français est très compliquée. Les dirigeants de Kilmer ont cette liberté. C'est une chose extraordinaire pour l’ASSE. Je ne pense pas que les gens le mesurent vraiment. Si Saint-Etienne n'avait pas été vendu au 3 juin, le club aurait eu un destin à la Girondins de Bordeaux. Vous savez le mercato d'hiver est un mercato d'opportunités et d'ajustements. Donc si jamais ils ont la possibilité de faire un bon coup d'ici à la fin, ils ne se priveront pas de le faire. Ce n'est pas la priorité."