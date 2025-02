L'ASSE a enregistré l'arrivée du défenseur Maxime Bernauer. Thierry Laurey, son ancien coach au PFC, le présente sur le site poteaux-carrés. Extraits.

Rapidement, Maxime Bernauer (ASSE) a montré son enthousiasme à l'idée de rejoindre le Forez : "Très heureux de porter ce maillot ! De l'ASSE, j'ai l’image d’un club historique, avec des supporters exceptionnels et un stade où l'ambiance est incroyable. Il y a un maintien à aller chercher, c'est le plus important pour le club. J'ai l'envie de m'intégrer au plus vite dans l'effectif."

"J’ai fait débuter Maxime latéral droit mais j’ai trouvé qu’il était moins performant à ce poste que dans l’axe" (Thierry Laurey sur Maxime Bernauer, nouveau défenseur de l'ASSE)

"C’est un garçon qui est très adroit, très habile avec le ballon. C’est un relanceur avant tout. Maxime est capable de relancer les ballons, même sous pression. Il a cette capacité à anticiper les situations. Maxime est un garçon intelligent dans le jeu. J’ai fait débuter Maxime latéral droit mais j’ai trouvé qu’il était moins performant à ce poste que dans l’axe. Petit à petit c’est dans l’axe qu’il s’est installé à Paris comme à Zagreb d’ailleurs. Maxime n’est pas très rapide, par contre il a une bonne lecture du jeu. Il a un bon jeu de tête. Il a un très bon pied droit et il joue aussi sans problème avec son pied gauche. C’est un joueur intéressant. Maxime est un bon garçon, il a une bonne mentalité. Il est marié, a des enfants. C’est un garçon équilibré, réfléchi et travailleur."

"Il vaut mieux l’associer à quelqu’un d’un peu plus rapide que lui. Attention, Maxime n’est pas lent. Il n’est pas très rapide mais comme il a une bonne lecture du jeu, il compense. Il compense son petit déficit de vitesse par son sens de l’anticipation. Ce n’est pas un tracteur, hein, mais au niveau athlétique il est moins rapide que certains autres joueurs. C’est un garçon qui a une bonne vision du jeu. Maxime est un garçon assez dynamique. Il entraîne les autres, il n’a pas peur de parler. D’ailleurs il parle beaucoup sur le terrain. C’est une sorte de leader. Il s’est vite intégré à Paris, il était apprécié du vestiaire."

"C'est un garçon que j’aurais bien voulu voir avec le Paris FC en Ligue 1."

"Bien sûr, il peut encore progresser. Cela ne fait pas si longtemps que ça qu’il s’est fixé en défense centrale et quand tu débutes à un nouveau poste, t’as forcément beaucoup de progrès à réaliser. Il a déjà accompli des progrès de manière constante. On n’a pas pu accéder au niveau supérieur mais c’est un garçon que j’aurais bien voulu voir avec le Paris FC en Ligue 1. Ça, c’est clair ! Quand t’es issu du Centre de formation du Stade Rennais, t’as de bonnes bases. C’est quelqu’un qui a muri un peu plus tard que d’autres garçons de sa génération, il a eu besoin d’un eu plus de temps pour s’imposer dans le monde pro. Quand t’es à Rennes, c’est difficile de percer car la concurrence est assez importante."

Une interview à retrouver en intégralité ici.