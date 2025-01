Éliminés en coupe de France à Brest sur le score de 2 buts à 1, les Nantais sont amers. Antoine Kombouaré a exprimé toute la frustration des Canaris lors de la conférence de presse qui a suivi ce revers. Désormais, il veut se tourner vers la rencontre face aux Verts et émet un souhait...

Interrogé en conférence de presse, Antoine Kombouaré n'a pas caché sa déception aux micros des journalistes. Extraits :

"Eux, ils ont joué un vrai match de coupe. Nous, ce que je retiens surtout, c'est l'élimination. On se fait sortir, et on est amer, révoltés, parce qu'on avait tout pour revenir au score, tout pour passer ce tour. Mais on a raté le dernier quart d'heure de la première mi-temps : on prend deux buts, dont le premier sur un hors-jeu flagrant. Une erreur d'arbitrage qui nous coûte cher. Leur deuxième occasion vient d'un corner, et on encaisse encore. Comme en championnat, on rentre aux vestiaires menés 2-0.

En seconde période, on a réagi, on a été très bons, mais on a manqué de réalisme, de précision dans nos passes et nos tirs. On a frappé 16 fois, mais un seul tir était cadré. Eux ont tiré 8 fois, 4 cadrés, 2 buts. Nous, un seul cadré, un but. On a manqué de justesse dans les frappes et les transmissions. On a centré 23 fois, ce qui est énorme, et pénétré plus de trente fois dans la surface. Il devait se passer quelque chose. Peut-être a-t-on aussi manqué d'engagement offensif."

Kombouaré : "Il faut vite basculer et passer à autre chose"

"L'entrée des jeunes a dynamisé la fin de match. Avant cela, Marcus Coco et Mostafa sont aussi entrés pour apporter du poids offensif. Ces changements ont fait du bien, mais le mal était fait. Malgré tout, on y a cru jusqu'au bout. On a beaucoup de regrets, car il y avait la place pour faire quelque chose, mais on a manqué de réalisme. Eux, ils ont joué un vrai match de coupe. Bien sûr, on dit souvent que dominer n'est pas gagner. Mais il faut retenir les points positifs, car dimanche, on a un match très important. Il faut vite basculer et passer à autre chose. Espérons que ce qu'on n'a pas su faire aujourd'hui, on le fasse dimanche face à St-Etienne.

On avait le ballon en première mi-temps, on a créé des différences. Je ne crois pas que Simon, Matis ou Sorba aient été inexistants. On a eu le ballon, mais sans être dangereux. Il ne faut donc pas pointer du doigt un secteur en particulier, c'est toute l'équipe qui a raté sa première mi-temps. Ensuite, le premier but nous fait mal, car il y a un hors-jeu non signalé et pas de VAR. On doit faire avec.

Mais il faut retenir la deuxième mi-temps, où on a su bien réagir. Il y a eu beaucoup de bonnes choses. Mais au haut niveau, ce qui compte, c'est le réalisme et l’efficacité."