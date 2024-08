Hier, mercredi, à 18 heures, l’ASSE affrontait le MHSC à Lunel pour son 3ème match de préparation. L’occasion pour les Verts d’Olivier Dall’Oglio de se frotter à une équipe de Ligue 1, avec qui les Verts se battront pour le maintien, pour la première fois de l’été. C’était également l’occasion des retrouvailles de Wahbi Khazri, Arnaud Nordin mais aussi Falaye Sacko avec leur ancien club. Pour cette rencontre, plusieurs joueurs stéphanois se sont distingués positivement ou négativement. Voici un condensé rapide des tops et flops de ce match amical.

Les Verts auront maîtrisé ce match amical dans l’ensemble. Face à une faible équipe de Montpellier aussi bien techniquement que dans l’intensité, Antoine Gauthier a rapidement ouvert le score, bien servi par Ben Old. Ibrahim Sissoko a ensuite creusé l’écart, peu avant l’heure de jeu, en éliminant froidement Benjamin Lecomte. Le MHSC va tout de même obtenir un pénalty qui sera transformé par Khazri en toute fin de match. Très peu inquiétés et cohérents collectivement, les joueurs de Dall’Oglio restent invaincus durant cette préparation estivale et ont désormais rendez-vous samedi au Chambon, contre Grenoble.

Les grands gagnants de MHSC – ASSE

Antoine Gauthier

A son avantage face à Clermont puis un peu moins en vue contre Villarreal, Antoine Gauthier a continué de marquer des points hier. Buteur au quart d’heure de jeu, le milieu de terrain a aussi été précieux dans le lancement des pressings stéphanois, récupérant ou aidant à récupérer plusieurs bons ballons (dont celui qui a amené son propre but). Dall’Oglio aime son profil et Gauthier devra absolument jouer à un niveau supérieur au championnat N3 cette saison. Que ce soit avec le groupe professionnel, où la concurrence sera rude au milieu, ou bien via un prêt (son contrat prend fin dans un an et devra être prolongé si cette option est envisagée).

Louis Mouton

Il est sûrement la plus grosse satisfaction du début de préparation estivale des Verts. Revenu avec plein d’envie après son prêt à Pau, Louis Mouton a tapé dans l’œil du staff. Comme lors des deux premiers amicaux, le milieu de terrain a joué juste et a contribué au bon équilibre de l’équipe. Il y a désormais peu de doutes sur le fait qu’il intégrera la rotation en Ligue 1 dans les prochaines semaines. Mouton a en effet doublé plusieurs joueurs de la saison dernière dans la hiérarchie.

Ibrahim Sissoko

Très en difficulté contre Clermont et Villarreal, Ibrahim Sissoko a affiché un bien meilleur visage hier. Certes aidé par le laxisme montpelliérain entre les lignes, il a souvent eu le temps pour jouer en pivot et trouver de manière intéressante ses partenaires. L’attaquant malien a aussi remporté son face à face contre Lecomte et inscrit le deuxième but stéphanois. Une performance qu’il devra répéter s’il souhaite avoir un vrai rôle dans l’effectif malgré l’arrivée à venir d’un attaquant (voire plus ?).

Plusieurs autres joueurs comme Nzuzi, Batubinsika, Sahraoui ou encore Kevin Pedro auraient pu être cités également. Les Verts ont dominé et tout le monde ou presque a été au niveau. Il est d’ailleurs dur de ressortir de vrais flops de cette rencontre. Un homme a toutefois été légèrement en dessous hier…

Le perdant de ce MHSC – ASSE

Augustine Boakye

Le mot « perdant » est sûrement trop fort mais Boakye manque de rythme et cela se ressent. Arrivé avec du retard physiquement, le Ghanéen le rattrape petit à petit mais n’est pas encore assez tranchant. Après avoir tenté d’apporter du danger en début de match, il a ensuite totalement disparu. Une montée en puissance est donc logiquement attendue lors des prochaines rencontres. L’ailier de 23 ans a du talent et devra l’exprimer.

🔍 L'ouverture du score des Verts en vidéo ! 👀 pic.twitter.com/15NSjY0kKI — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 31, 2024