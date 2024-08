Si l’ASSE souhaite encore se renforcer en signant 2, voire 3 renforts, les dirigeants stéphanois s’activent pour dégraisser un effectif encore trop conséquent. Olivier Dall’Oglio aimerait un groupe de 24 joueurs (hors gardiens). Nous en sommes loin pour l’heure. De quoi pousser vers la sortie plusieurs joueurs.

Si les arrivées sont les plus attendues, les Verts doivent également trouver des solutions pour plusieurs joueurs. Ils sont nombreux à pouvoir quitter le Forez cette semaine. Tour d’horizon.

Mouton, l’heure du choix

Particulièrement utilisé au cours de la préparation, Louis Mouton espérait s’installer dans la rotation après un prêt concluant à Pau. Le jeune milieu de terrain n’est pas entré à Monaco. Déçu, il a pu jouer une trentaine de minutes face au Havre en remplaçant Florian Tardieu. L’ASSE devrait recruter un nouveau milieu de terrain défensif. De quoi réduire encore le temps de jeu de Louis Mouton. Le joueur de 22 ans arrive à un tournant de sa carrière. En fin de contrat en juin prochain, l’équation s’avère relativement simple pour lui. Soit, il prolonge et s’inscrit dans le projet stéphanois. Soit, il quitte l’ASSE dès cette semaine. Il dispose d’une belle cote en Ligue 2. Plusieurs clubs sont sur les rangs. Son salaire n’est pas un frein. Ce qui n’est pas le cas de tous…

Monconduit poussé vers la sortie

Acteur de la montée des Verts, Thomas Monconduit n’est plus dans les plans stéphanois. Le milieu de terrain est clairement poussé vers la sortie par ses dirigeants. Avec un salaire relativement conséquent, il lui reste une année de contrat. Le joueur compte bien ne pas s’asseoir sur ce qui lui est dû. L’Équipe nous informe que le Red Star s’est positionné pour récupérer le joueur de 33 ans. Refus pour l’heure de l’ancien amiénois. Plusieurs autres clubs se sont renseignés. Sans trouver une issue favorable pour l’heure. Un dossier qui devra être solutionné dans les dernières heures de ce mercato.

Bouchouari et l’ASSE, c’est fini ?

Le milieu de terrain marocain pourrait vivre ses derniers jours dans le Forez. L’ASSE ne compte plus sur lui pour l’heure. Le joueur souhaite partir depuis plusieurs semaines. Ce n’est plus un secret pour personne en interne. Problème, les propositions concrètes se font rares pour lui. Un temps évoqué en Espagne, c’est finalement en Italie qu’il pourrait signer. L’Equipe nous rapportait plusieurs intérêts de l’autre côté des Alpes. Un dossier épineux à régler pour l’ASSE. Un de plus.

Ayman Aiki va rester à l’ASSE

Buteur face à Dijon pour le retour des Verts en Ligue 2 il y a deux ans, Aiki a rencontré des difficultés pour enchaîné. En difficulté sous Laurent Batlles, Olivier Dall’Oglio compte sur lui dans la rotation. Malgré une offensive de Getafe, l’international U19 français va rester dans le Forez. Les dirigeants stéphanois souhaitent conserver et faire progresser un joueur au potentiel à développer.

Briançon de retour en L2 ?

L’ancien capitaine des verts est à la peine. À l’instar de Thomas Monconduit, l’ancien nîmois pourrait quitter le forez. L’arrivée de Yunis Abdelhamid a rapidement indiqué les envies des dirigeants à son égard. S’il n’est pas encore parti, plusieurs clubs de Ligue 2 se sont renseignés. Des équipes de haut de tableau. Reste à trouver un accord cette semaine.

Fomba parti pour rester à l’ASSE ?

Acheté 500.000 € à six mois de la fin de son contrat à Nîmes, le milieu de terrain dispose d’un salaire très confortable pour un joueur qui joue relativement peu. Un salaire et des prestations sous le maillot Vert qui ne poussent pas les autres équipes à passer à l’action. Pour l’heure, un départ semble peu probable. Il intégrera la rotation dans l’effectif d’Olivier Dall’Oglio. A moins d’un retournement de situation. Les dirigeants stéphanois œuvrent pour…

Owusu marque des points

Le jeune défenseur central a marqué des points à Monaco. Aligné dans le couloir droit, il dispose d’une belle cote en Ligue 2. Plusieurs clubs sont sur les rangs et aimeraient le récupérer. Problème, Owusu arrive à une année de la fin de son contrat. Impossible de le prêter sans une éventuelle prolongation. La semaine sera également décisive pour lui.

Enfin, plusieurs clubs se sont renseignés sur Léo Pétrot. De retour de blessure, il est peu probable de le voir quitter le Forez cette semaine. C’est pareillement le cas de Mahmoud Bentayg qui dispose d’un contrat confortable. Quant au jeune Othman, il pourrait partir en prêt dans les dernières heures du mercato.

Vous l’aurez compris. La dernière semaine s’annonce aussi agité dans le sens des départs !