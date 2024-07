Le mercato de l’ASSE risque de bouger cette semaine. En effet, plusieurs arrivées sont espérées du côté du Forez. Olivier Dall’Oglio ne s’en cache pas, il veut que le groupe gagne en expérience. Malgré sa volonté, le club a jeté son dévolu sur un international suédois Sebastian Nanasi. Une avancée significative a été faite ce soir ?

La nouvelle cible prioritaire de l’ASSE !

C’est le dernier nom sorti dans la presse associé à l’ASSE. Sebastian Nanasi est la nouvelle cible de Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld. Inconnu du peuple vert, ce joueur qui joue toujours dans son pays natal s’est forgé un nom. Né en 2002 et déjà international (3 sélections – 1 but), ce milieu de terrain polyvalent pourrait fouler prochainement la pelouse de Geoffroy Guichard. C’est en tout cas la volonté de la direction stéphanoise !

Au même titre qu’Augustine Boakye, Zuriko Davitashvili et Ben Old, cette recrue s’inscrit dans la volonté de valoriser des jeunes joueurs à fort potentiel. Ainsi, par ses achats, l’ASSE pourrait faire de la valeur marchande et ainsi devenir plus attractif à moyen terme ! À leur arrivée, Ivan Gazidis et son équipe ne se sont pas cachés sur leurs ambitions en affirmant qu’il faudra y aller étape par étape. Quoi qu’il en soit, les décideurs ligériens se donnent les moyens de leurs ambitions avec un mercato onéreux. L’achat de Sebastian Nanasi, s’il venait à se conclure, devrait faire partie des plus gros achats du club !

Nanasi hors groupe, une situation qui interpelle !

Le club de Sebastian Nanasi, Malmo se déplace aux Iles Féroé pour y jouer un match de qualifications de Ligue des Champions. Convoqué dans le groupe pour cette rencontre, le joueur convoité par l’ASSE est finalement hors groupe. Annoncé malade de dernière minute, ce genre d’absence donne souvent la puce à l’oreille, encore plus en période de mercato.

Réelle maladie ou simple arrivée imminente ? Les prochains jours, nous le dirons !