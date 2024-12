L'ASSE affrontait l'OM en Coupe de France ce dimanche. Le premier match sans Olivier Dall'Oglio, remercié le week-end dernier. L'ASSE a subi une nouvelle humiliation (0-4). Après la rencontre, plusieurs joueurs se sont exprimés en zone mixte pour revenir sur le match. Voici leurs déclarations, relayées par France Bleu Saint-Étienne.

"Quand on voit le match de l'arbitre, c'est encore plus frustrant"

Louis Mouton (ASSE) : « Il n’y a pas grand chose à dire. Ils ont été supérieurs à nous aujourd’hui, malgré le fait qu’on n'ait pas été aidé en étant à dix. C’est frustrant car on se sabote encore un peu le match. On sait que contre des équipes de ce calibre on part avec du retard, si en plus on joue à dix et que l’arbitre ne nous aide pas, c’est pénible. Je ne sais pas s’il y a carton rouge ou pas, c’est aux arbitres de voir, mais il y a aussi des fautes à siffler pour nous dans des situations où on peut créer des actions et leur faire mal. Maintenant c’est comme ça, il va falloir couper un petit peu et revenir avec des intentions similaires car le groupe veut bien faire, mais avec une réalisation toute autre. »

« Quand tout va mal, que les décisions sont contraires, qu’on court après le ballon… L’action derrière le rouge, Greenwood même si c’est un joueur de talent il tente la frappe dix fois je suis pas sûr qu’il la mette dix fois. Donc bravo à lui, mais rouge et dans la minute d’après 0-1, on est obligé de se réorganiser et c’est difficile. Benji (Bouchouari) sort sur blessure après ça met aussi un coup. Quand tout est contraire, que rien ne va dans ton sens, et c’est ce qu’il nous arrive en ce moment, bah je pense que la frustration vient de là. Mais quand on voit l’arbitre, qui à mon sens ne fait pas son travail correctement, c’est encore plus frustrant. »

« On a toujours ce but au début du match qui nous fait du mal, alors qu’on sent qu’on peut emmener le public avec nous. Je suis désolé pour les supporters, pour le club, on fait ce qu’on peut et personne ne triche. Bravo à eux pour le spectacle en tribunes, c’est magnifique et il y a peu de clubs qui ont ces supporters là. Il va falloir se battre avec ça, ce sera une arme chez nous. Même si il y a des matchs de suspension, on sait qu’ils seront avec nous derrière la télé. Il va falloir tout donner et ramener des points. »

"Les vacances vont faire du bien"

Brice Maubleu (ASSE) : « On avait à cœur d’arrêter cette série, de faire un bon match pas comme il y a deux semaines et de passer ce tour. Il n’y a pas eu vraiment de match. On aurait pu vibrer un peu en mettant le but du 2-1, mais au final sur le match il n’y a pas photo, surtout à dix. »

« On avait travaillé pour faire un match différent d’il y a deux semaines. Mais Marseille a vite pris possession du ballon, a fait des décalages et finalement on s’est vite mis à faire que défendre. Puis on prend le rouge, et on prend le but trente secondes après. Forcément quand on n’a pas le ballon, qu’on ne fait que subir et qu’on est à dix, ça devient beaucoup plus difficile de faire quelque chose. »

« L’ambiance dans le vestiaire ? Comme vous l’imaginez elle n’était pas bonne. Ça fait jamais plaisir de perdre des matchs, de faire des séries comme ça. On va essayer de vider les têtes et de faire mieux en seconde partie de saison. Le coach (Huard) a pris la parole. Les vacances vont faire du bien pour repartir et faire vraiment beaucoup mieux que sur ces derniers matchs. »