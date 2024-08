S’il reste encore quelques heures pour ajuster l’effectif stéphanois, l’ASSE a enregistré le renfort de Pierre Cornud. Le latéral gauche français apportera son expérience et ses qualités au poste de latéral gauche. Le Progrès accorde un large article sur le néo-stéphanois.

Dylan Batubinsika (défenseur de l’ASSE et ex-coéquipier de Pierre Cornud) : « « Nos familles se connaissent, on a passé beaucoup de temps en dehors du terrain ensemble, notamment pour les fêtes, loin de chez nous . C’est un joueur très technique, capable de ressortir les ballons proprement. Il apporte du danger sur son côté, il va nous faire du bien offensivement. Il centre très bien, il va pouvoir bien servir les attaquants. Et défensivement, il ne lâche rien, c’est un bagarreur, ça ne va pas être facile de le passer. Il va apporter sa volonté de se battre à chaque match, d’écraser l’adversaire. C’est un gagnant, il n’aime pas perdre, on va le voir très vite. »

En conférence de presse, Olivier Dall’Oglio expliquait ce qu’il attendait de son nouveau latéral gauche : « Un profil latéral-gauche, un garçon que j’ai eu moi à Dijon, mais qui était tout jeune, il y a une dizaine d’années, donc il avait 17-18 ans, qui arrivait de Montpellier, qui n’a joué à Dijon qu’avec l’équipe réserve, mais qui m’avait fait une bonne impression, et comme lui voulait du temps de jeu, à la fin de saison, il était parti un petit peu à l’aventure en Espagne, et en fait, il a gravi des échelons.

C’est un joueur qui a eu une bonne formation, il a été formé à Montpellier, techniquement assez à l’aise. Il s’est vraiment étoffé physiquement, il est devenu beaucoup plus costaud. Puis toutes les expériences qu’il a eues à l’étranger, notamment en Israël où il a joué des matchs de Coupe d’Europe, je pense que ça devient en 27-28 ans un joueur d’expérience. Il peut nous amener ce côté un peu plus mature par rapport à l’équipe qui est assez jeune.

Donc, ça, c’est un peu le plus qu’on voulait. On voulait un joueur mature qui avait du vécu et qui, dans le poste que l’on veut, peut nous amener à la fois cette solidité défensive et, en même temps, ce travail de relance. Et, potentiellement de travail offensif qu’il est capable de faire parce qu’il a quand même une bonne technique. »