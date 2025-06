L’AS Saint-Étienne a vu un nouveau départ se concrétiser lors de ce mercato d’été. L’attaquant malien Ibrahim Sissoko quitte officiellement le club pour rejoindre le VfL Bochum, pensionnaire de Bundesliga 2. Le malien a été libéré de sa dernière année de contrat dans le Forez.

Arrivé libre de sochaux à l’été 2023, Sissoko aura disputé 53 matchs sous les couleurs stéphanoises, inscrivant 15 buts. Artisan de la remontée en Ligue 1 grâce à ses 12 réalisations en Ligue 2, il a connu une deuxième saison bien plus compliquée. Depuis janvier 2025, il n’a plus été titularisé et n’a joué que 17 minutes en championnat sur toute la phase retour.

Une suspension fatale au malien

Sa dernière titularisation remonte aux 32èmes de finale de Coupe de France où il a été expulsé au bout de 20 minutes de jeu. L’ancien niortais avait asséné un coup de coude à Leonardo Balerdi et avait été suspendu 5 matchs. Juste après cette rencontre, Lucas Stassin avait marqué énormément de points lors des premiers matchs d’Eirik Horneland. Écarté des choix du norvégien, l’avenir du malien ne semblait plus s’écrire à Saint-Étienne, malgré un contrat courant jusqu’en 2026.

Sissoko libéré de sa dernière année de contrat à l’ASSE

La progression de jeunes comme Lucas Stassin et Djyllian N’Guessan a scellé son sort dans le groupe. Le club cherchait à lui trouver une porte de sortie dès l’ouverture du mercato, et c’est désormais chose faite. Le VfL Bochum, récemment relégué en seconde division allemande, cherchait un profil d’expérience pour son attaque : l’accord a été officialisé ce lundi 30 juin.

Ce transfert permet à l’ASSE de réduire sensiblement sa masse salariale, tout en ouvrant une place dans l’effectif pour renforcer son secteur offensif ou donner plus de responsabilités à un jeune talent.

Selon nos informations, Bochum a enregistré l’arrivé d’Ibrahim Sissoko, librement. L’ASSE a libéré l’attaquant malien de sa dernière Année de contrat restante.