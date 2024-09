L’ASSE a recruté un milieu défensif lors de la dernière journée de mercato. Pierre Ekwah a rejoint l’AS Saint-Etienne sous la forme d’un prêt avec Option d’achat avoisinant les 6 millions d’euros. Nos confrères de Poteaux-Carrés nous traduisent la réaction du Directeur Sportif de Sunderland. Le club de championship n’est pas mécontent de voir le jeune français de 22 ans quitter l’Angleterre.

Kristjaan Speakman (Directeur Sportif de Sunderland) : « Pierre Ekwah a encore trois ans de contrat, mais si vous regardez, il n’est pas dans l’équipe et c’est la dure réalité. Nous avons essayé simplement de déterminer quelle était la meilleure prochaine étape pour lui. Il y a eu plusieurs opportunités qui se sont présentées, dont Saint-Etienne. Je pense que c’était une offre de prêt significative, qui lui donne l’opportunité de jouer dans un environnement différent, dans un championnat différent. »

Sunderland préfère Samed à Ekwah

Kristjaan Speakman (Directeur Sportif de Sunderland) : « Cela nous a permis de le faire continuer à jouer régulièrement, ce qu’il n’aurait sans doute pas fait lors de la première séquence de la saison s’il était resté chez nous. Suite à sa blessure, il s’est retrouvé un peu plus bas dans la hiérarchie. Pour nous, son départ était une bonne opportunité et cela nous a libéré un autre espace au milieu de terrain, on a pu prendre des joueurs avec des profils différents comme Salis Abdul Samed et Milan Aleksic. Il s’agissait simplement de composer ce que nous pensons être la bonne équipe pour la saison à venir. »

Lors de son arrivée, Pierre Ekwah n’avait pas caché sa joie de rejoindre l’ASSE. « Je suis fier de rejoindre l’ASSE, un très grand club, historique, qui vient tout juste de remonter dans l’élite avec l’objectif d’y rester. Je vais découvrir la Ligue 1 McDonald’s, un championnat qui m’a bercé plus jeune… Et puis il y aura le Chaudron. Je connais évidemment ce stade, mais je suis sûr qu’il faut le vivre pour le comprendre.«