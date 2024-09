Ancien recruteur de l’ASSE jusqu’en 2020, David Friio a eu le temps de passer par l’OM, puis l’OL lors de ces 4 dernières saisons. Depuis moins d’un an dans le club rhodanien, il devrait rapidement faire ses valises et quitter le meilleur ennemi de l’ASSE…

Arrivé en 2017 à l’ASSE, David Friio a quitté les Verts trois ans après le 1ᵉʳ mars 2020. Quelques mois plus tard, il a rejoint l’OM en prenant le même poste. Présent dans le club Phocéen dès septembre 2020, il a petit à petit gravi les échelons, en étant nommé directeur technique, puis directeur sportif en juin 2021, avant de quitter la Canebière en octobre 2023. Il a rebondi du côté de l’OL à la fin de l’année 2023 afin de redonner des couleurs au voisin lyonnais alors empêtré dans des difficultés sportives.

D’après les informations de L’Équipe, l’Olympique Lyonnais s’apprête à se séparer de David Friio, son directeur sportif, en raison de ses rapports tendus avec le propriétaire John Textor et de la gestion jugée insuffisante du dernier mercato en matière de ventes. Son départ pourrait être officialisé dans les jours à venir.

Friio de sauveur à indésirable…

David Friio devrait prochainement quitter ses fonctions. Le club a publié un communiqué précisant que Friio a été suspendu de ses activités en attendant une décision finale.

Ancien recruteur pour l’AS Saint-Étienne, Friio voit aujourd’hui sa position fragilisée par des désaccords de plus en plus perceptibles avec John Textor, ce dernier ayant exprimé son mécontentement face aux ventes non réalisées lors du mercato estival. Plusieurs joueurs aux salaires élevés, dont certains en fin de contrat, n’ont pas été cédés, ce qui a aggravé la situation financière du club.

Sur le terrain, les performances de l’OL avaient pourtant connu une amélioration notable sous la gestion de Friio, l’équipe passant de la dernière place à la 6e position en championnat, tout en atteignant la finale de la Coupe de France. Cette remontée est en grande partie attribuée à la nomination de Pierre Sage comme entraîneur, un choix personnel de Textor, ainsi qu’au recrutement de joueurs expérimentés comme Nemanja Matic lors du mercato hivernal.

Malgré ces résultats sportifs encourageants, une réorganisation de la direction du club semble inévitable. Il n’est pas certain que l’ancien stéphanois soit remplacé dans l’immédiat du côté de l’OL…