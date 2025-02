L'ASSE affrontait Marseille pour une rencontre comptant pour la 22ème journée de Ligue 1. Les hommes du coach, Eirik Horneland ont largement été défaits du côté du Vélodrome ! Voici les notes données aux joueurs et au coach de l'ASSE par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (4)

Certes, Gautier Larsonneur est allé chercher le ballon cinq fois au fond de ses filets. Certes, il n’aura pas permis aux Verts de rêver très longtemps durant cette rencontre. Mais il a tout de même effectué des arrêts déterminants. Extrêmement sollicité, on ne peut pas dire qu’il ait fait un très mauvais match, même si l’on regrettera encore une fois des sorties hasardeuses sur corner.

Léo Pétrot (3)

Léo Pétrot n’avait pas la partie facile ce soir, puisqu’il était repositionné dans le couloir droit de la défense. Comme on pouvait s’y attendre, il n’a pu faire jouer que la qualité de son pied gauche, et cela s’est ressenti durant toute la rencontre. Peu à l’aise, il a systématiquement recentré le jeu et n’a jamais véritablement pris son couloir. C’est notamment sur une perte de balle que le premier but marseillais est arrivé, par Amine Gouiri.

Dylan Batubinsika (3)

Le défenseur central a souffert, tout comme son camarade Mickaël Nadé. Dépassé par les événements, il a subi les assauts marseillais durant toute la rencontre. Quelques interventions déterminantes, mais il n’aura absolument pas réussi à inverser le rapport de force avec les attaquants adverses.

Mickaël Nadé (3)

On pourrait faire un copier-coller du commentaire sur Batubinsika. Mickaël Nadé était moins rayonnant ce soir qu’il ne l’a été lors des dernières rencontres. Lui aussi souffre d’un physique qui ne lui permet pas d’exister face à la vitesse adverse. Des approximations dans le placement, mais aussi dans la communication, ont handicapé les Verts en seconde mi-temps.

Pierre Cornud (2)

C’est finalement une attraction alors que l’on joue la deuxième partie de saison. On a peu vu Pierre Cornud évoluer en Vert, et il était intéressant d’observer sa performance dans la peau d’un titulaire à son poste. Le résultat est décevant. Cornud n’est absolument pas à la hauteur du joueur décrit comme un excellent centreur et un latéral rugueux sur l’homme. Systématiquement dépassé et absolument pas rigoureux dans son placement défensif, il n’aura même pas apporté offensivement. Avant même d’avoir pu faire ses preuves, ne serait-il pas déjà un flop ?

Pierre Ekwah (2)

Pierre Ekwah a tenté d’exister, mais là encore, il s’est fait étouffer par un milieu marseillais absolument injouable. On notera toutefois une lenteur qui lui joue des tours face à des équipes de ce niveau. Il était toutefois difficile de trouver des solutions face au pressing marseillais. Un match à oublier pour Ekwah, qui sera certainement précieux face à des équipes d’un moindre calibre.

Benjamin Bouchouari (3)

Comme à son habitude, il a tenté d’orienter le jeu vers l’avant et de porter la balle vers ses attaquants. Mais c’était bien trop difficile ce soir face au milieu marseillais. Benjamin Bouchouari est quand même un peu sorti du lot. Il a été remplacé en seconde période par Louis Mouton, qui a effectué une bonne rentrée.

Florian Tardieu (4)

Match correct pour Florian Tardieu, qui a apporté un peu d’expérience dans cette équipe. S’il n’a plus la vitesse pour lui, il a encore la vista et de la technique. Finalement, son match est plutôt bon par rapport à l’ensemble de ses coéquipiers. Il a essayé de limiter la casse face à un milieu marseillais extrêmement performant, qui manie aussi bien le ballon que les déplacements.

Augustine Boakye (2)

Augustine Boakye n’a absolument rien apporté dans le jeu, et on peut même se poser la question de son positionnement durant la rencontre. Il est d’ailleurs sorti à la mi-temps pour laisser sa place à Irvin Cardona, qui a beaucoup mieux exploité son couloir. Inutile dans le pressing et inefficace offensivement, c’est pour lui un match à oublier.

Lucas Stassin (4)

Il est évident que lorsqu’on lance Stassin en profondeur, on a peu de chances de le toucher. En revanche, lorsque les ballons lui arrivent dans les pieds, il est bien plus efficace. Ce fut le cas sur le centre en retrait d’Irvin Cardona en seconde période, pour le seul but stéphanois. À défaut d’avoir pu exister dans le jeu et d’avoir exercé un pressing perturbant pour les Marseillais, il aura au moins soigné ses statistiques en inscrivant un but et en se montrant décisif avec le peu d’occasions qu’il a eues.

Zuriko Davitashvili (2)

Davitashvili a effectué une rencontre comme il en a dorénavant l’habitude. Certes, ses chevauchées vers la surface peuvent être intéressantes, voire déterminantes, comme ce fut le cas à Lille. Toutefois, il finit par forcer sa nature, et son individualisme agace – et pas que les supporters. Il ne peut plus aujourd’hui se contenter de quelques coups d’éclat, mais doit devenir le métronome de cette équipe. Il en a le talent. Encore faut-il qu’il décide de jouer davantage pour le collectif. Un travail qu'Horneland doit mener avec lui.

Joueur du match :

Irvin Cardona (5)

Alors que l’on restait sur notre faim avec Irvin Cardona, c’est une bonne rencontre qu’il a réalisée en rentrant à la mi-temps et en animant rapidement son côté droit. Il a été précieux sur quelques remontées de balles et, sur l’une d’entre elles, a offert une passe décisive à Lucas Stassin. Dans des rencontres face à des adversaires d’un calibre plus abordable pour Saint-Étienne, il sera certainement très précieux. C’est en tout cas une bonne rentrée, et il a probablement gagné ses galons de titulaire pour le prochain match face à Angers.

L’entraîneur :

Eirik Horneland (3)

On sent le coach stéphanois déjà un peu abattu. Son interview d’après-match ne respirait pas la sérénité. Il semblerait que, dorénavant, il subisse le niveau de ses joueurs et que les solutions soient difficiles à trouver. L’effet Horneland aura-t-il duré seulement un mois et demi ? C’est bien possible. En tout cas, ses joueurs semblent à court physiquement ou, du moins, ne sont plus aussi fringants qu’ils ne l’étaient il y a quelques semaines. Ce n’est pas une question de discours ou de philosophie de jeu, c’est tout simplement une question de niveau des joueurs à disposition. On pourra comprendre, à travers son choix de titulariser Pétrot à droite, que Bernauer n’est pour le moment ni prêt, ni peut-être même au niveau pour jouer latéral droit. Inquiétant ?

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33 % des rencontres de la saison sous le maillot de l'ASSE.